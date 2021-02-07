NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X Bellek ile Gelebilir

Son birkaç aydır üzerinde çalışıldığına dair sık sık haberler duyduğumuz ve hakkında çeşitli bilgilerin de ortaya çıkmaya başladığı GeForce RTX 3080 Ti'den yeni haberler var. Son gelen bilgilere göre ekran kartı yapılan bazı değişiklikler ile Nisan ayında tanıtılacak.

NVIDIA, geçtiğimiz aylarda yeni ekran kartı serisi GeForce RTX 3000'i tanıtmıştı. Sunduğu fiyat/performans dengesiyle büyük ilgi gören yeni GeForce RTX 3000 serisinin yakın zamanda bir üyesinin daha piyasaya sürüleceği düşünülüyordu; GeForce RTX 3080 Ti.

GeForce RTX 3080 ile 3090 arasında yer alacak olan bu yeni ekran kartına dair gelen ilk haberlerde GeForce RTX 3080 Ti'nin 20 GB GDDR6X bellek ile geleceği söyleniyordu. Aynı zamanda ekran kartının GA102-250-A1 isimli çipe ev sahipliği yapacağı da iddia edilmişti. Ancak gelen son haberlere göre NVIDIA, GeForce RTX 3080 Ti'de bazı ufak değişikliklere gitmiş durumda.

Performans bakımından GeForce RTX 3080'e yakın olacak;

Geçtiğimiz aylarda GeForce RTX 3080 Ti ile ilgili iddiaları ortaya atan 'kopite7kimi' adlı Twitter kullanıcısı, geçmişte serinin diğer modelleri ile ilgili de doğru bilgileri önceden paylaştığı için güvenilir bir kaynak olarak görülüyor. Bu kullanıcı şimdi ise NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti'de bazı değişiklikler yapıldığına dair yeni bir paylaşım yaptı.

Buna göre ekran kartı 20 GB yerine 12 GB GDDR6X bellek ile gelecek ve ilk iddiaların aksine 9.984 değil, 10240 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapacak. Tüm bu özellikleriyle yeni ekran kartının performans bakımından serinin kendinden önceki sırada yer alan üyesi RTX 3080 ile benzerlikler göstereceği düşünülüyor.

GeForce RTX 3080 Ti'nin önümüzdeki Nisan ayında tanıtılacağı düşünülüyor ancak tüm bilgiler gibi bu bilgi de resmi bir kaynaktan gelmediği için şu an için yalnızca 'iddia' konumunda. Aynı zamanda ekran kartının fiyatı ile ilgili de henüz bir bilgi bulunmuyor.