Geleceği SUV'da Gören Opel'in Hayranlık Uyandıran Konsepti

Opel, GT Experimental konseptini ortaya çıkardı. Marka, bu model ile gelecekte piyasaya süreceği yeni modellerinin nasıl olacağının ipuçlarını veriyor.

PSA çatısının altına giren Opel, yeni konsept modelini gözler önüne serdi. Söz konusu konsept modeli ilk gördüğünüzde, aracın küçük sınıf temsilcisi Adam’a bilhassa tavan yapısıyla çok benzediğini fark ediyorsunuz. Ayrıca, yerden yüksek yapısı ve LED Matrix farları da oldukça dikkat çekici.

Motor kaputunun üzerinde bulunan çizgi uç kısma dek uzanıyor ve markanın logosunu taşıyan ızgaranın altındaki bir çıkıntı göze çarpıyor. Bu çıkıntı ve motor kaputunun üzerindeki çizgi, birbirini tamamlayan bir tasarım ayrıntısı olarak öne çıkıyor.

Konsept modelin çıkıntılı çamurlukları da, otomobile gerçeğin aksine hem güçlü hem de iri bir görünüm kazandırmış. Ön kapının tersine doğru açılan arka kapılar, tam konsept modele yakışır bir tarzda. Marka, bu sayede arka koltuğa geçiş işini biraz daha kolaylaştırdığını belirtiyor.

Otomobilin arka kısmı ise, bilindik Opel modellerinin stop gruplarından yaratılmış. Aerodinamizmi destekleyen arka tampon da dikkat çekiyor. Aslına bakarsanız, Opel’in minimal tasarım anlayışını dış tasarım anlamında destekleyen bir konsept model olmuş. Gelecekte Opel logolu ve bu konsept modele benzeyen otomobilleri çok fazla göreceğimiz kesin gibi.

Aracın içindeyse, teknolojik detaylar fazlasıyla yer kaplıyor. Dijital gösterge paneli, 3 kollu fakat eskiye göndermede bulunan direksiyon ve koltuk üzerindeki geometrik şekiller, GT Experimental konseptinin teknolojisine vurgu yapıyor.

Autocar Dergisi’ne göre bu otomobilin 50 kWh güce sahip bir motoru olacak ve öne konumlandırılan bu motor sayesinde araç önden çekişli hale gelecek. (GT Experimental’in yarı otonom sürüşü de destekleyeceği iddia ediliyor.)

Markanın 2021 yılı satış hedefini, %40 oranında crossoverlar oluşturuyor. 2024 yılında ise Opel bütün modellerinin elektrikli birer versiyonunu oluşturmuş olacak.