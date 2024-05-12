iPhone 16 Pro'nun ekranının standart SDR ekranlarından %20 daha parlak olacağı iddia edildi.

Apple, yakın zamanda yeni iPad modellerini tanıtmıştı. Cuppertino'lu teknoloji devinin tanıttığı yeni tabletlerin ardından kulislerde bir kez daha yeni iPhone serisi olacak iPhone 16 konuşulmaya başlandı. Son olarak Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da teknoloji muhbiri Instant Digital, iPhone 16 Pro'nun ekran parlaklığı ile ilgili yeni iddialar ortaya attı.

Yakın zamanda paylaşılan gönderiye göre iPhone 16 Pro, standart SDR ekranlardan yüzde 20 daha parlak olacak ve bu modeldeki ekran parlaklığı 1200 nit olacak. En yüksek HDR ekran parlaklığı ise 1600 nit olacak, yani bu açıdan bir değişiklik olmayacak.

Parlaklık artışı uzun zamandır bekleniyordu

Apple, iPhone'larda SDR kullanmaya başladığından bu yana standart olarak 1000 nitlik bir ekran parlaklığı kullanıyor. Bu teknoloji ilk olarak 2021 yılında iPhone 13 ile birlikte karşımıza çıkmıştı. iPhone'un SDR teknolojisi sık sık kullanıldığı için bu parlaklık artışı önemli bir geliştirme olacak.

Öte yandan bu iddialara biraz şüphe ile yaklaşmak gerekiyor. Instant Digital'in daha önceki Apple iddiaları çok da isabetli olmamıştı. Öte yandan 2023'teki sarı iPhone 14'ü ve iPhone 15'in buzlanmış cam arka panelini daha tanıtılmadan önce sızdırmayı başarmıştı.

iPhone 16 serisinin bu yılın sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Pro modellerin geleneksel olarak daha büyük ekranları bulunuyor ve A18 çip ve yakalama düğmesi gibi yeniliklerle gelmesi bekleniyor.