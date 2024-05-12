Belki de dünyadaki en popüler tatlılardan biri olan çikolataya hemen hemen hiçbirimiz “hayır” diyemeyiz. Sadece tatlı bir kaçamaktan daha öte olan çikolata türlerinden bazılarının neden diğerlerine göre daha pahalı olduğunu biliyor musunuz? Ya da şöyle soralım: Kaliteli ve kalitesiz çikolata arasındaki farkların farkında mısınız?

Market raflarında gördüğümüz, kuru yemişçilerden aldığımız ya da doğrudan çikolata dükkânlarına daldığımız zaman bizi bekleyen bazı kalite unsurları var. Bu aşamada da gerek kendinize gerekse de sevdiklerinize çikolata alırken dikkat etmeniz gerekenler ortaya çıkıyor.

Evdeki çikolatalarınızı tekrar gözden geçireceğiniz, yenisini alırken artık daha da dikkatli olacağınız içeriğimize hoş geldiniz.

Çikolata fiyatını, birden fazla faktör belirliyor.

Kakao kalitesi ve menşei bu noktada büyük rol oynuyor. Nadir bulunan kakao çekirdeklerinden üretilen bir çikolata arıyorsanız fiyatı da buna göre olacaktır. Kaliteyi belirleyen bir diğer unsur ise çikolatanın kakao katı içeriğinden geçiyor. Genellikle bu oranın yüzde 50 ila 75 arasında olması gerekiyor.

Düşük kaliteli kakao ile yapılan çikolatanın tadı daha kötü olacağı gibi fiyatı da muhtemelen daha ucuz olur. Yapım süreci de her zaman olmasa da genellikle fiyatı etkiler. El yapımı, az işlenmiş çikolatalar çoğunlukla fabrikasyon ürünlere göre pahalı olabiliyor.

İçeriğindeki her madde, fiyatı ve kaliteyi doğrudan etkiliyor.

Bazı çikolatalarda zeytinyağı veya soya fasulyesi gibi yağlar görebilirsiniz. Bu yağlar ürün kalitesini bozan ve seri üretilen çikolatalarda kullanılıyor. Ancak kaliteli bir çikolata arıyorsanız kakao yağı içeren ürünleri tercih etmelisiniz. Süt yağı ile yapılan sütlü çikolatalar da kaliteli çikolata kategorisine giriyor.

Ucuz çikolataların birçoğunda şeker oranı yüksektir. Kaliteli çikolatalarda genellikle az miktarda şeker kullanıldığını öğrendikten sonra artık içeriğinde buna da bakabilirsiniz. Bitter çikolatalar genellikle şeker içermezken sütlü çikolatalarda yüzde 2 ila 4 arasında şeker bulunabilir.

Yapay tatlandırıcı, renklendirici ve koruyucu gibi malzemelerin kalitenin yanı sıra fiyatı da düşürdüğü konusuna ayrıca değinmemize gerek yok sanırız.

Pahalı çikolata mutlaka en iyisi değildir. Ancak en iyi çikolata nadiren ucuzdur.

Kaliteyi belli eden noktalardan biri de çikolatanın görünümü. Eğer tüm içeriğini dikkatlice incelediyseniz görünümüne göre de karar vermeniz gerektiğini bilmelisiniz. Ucuz çikolatalardaki bitkisel yağlar sebebiyle çikolatanın üstü genellikle parlak ve yağlı olur. Şeklini uzun süre korumadığı gibi çabuk da erirler.

Mat gibi bir yüzeye sahip, eritildikten sonra bile şeklini daha iyi koruyan çikolata gördüyseniz kalitesinden emin olabilirsiniz. Bu yüzeyin sebebi de bitkisel yağ yerine daha fazla kakao yağı içermesinden kaynaklanıyor.

İyi bir çikolata yeme deneyimi yaşamak, sağlıklı atıştırmalık istiyorsanız bakmanız gereken bazı detaylar daha bulunuyor. Her gıda ürününde bakıyor musunuz bilmiyoruz ama ambalajında ürünün Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı olup olmadığını da kontrol edin. “TR-İl Kodu-6 haneli sayı” varsa ürün, bakanlığa bağlıdır ve denetlenebilir bir işletmenin ürünüdür.

Duyularınızı harekete geçirin.

Kaliteli ve iyi çikolatayı bulmak için tüm duyularınızı kullanabilirsiniz. Bunun için çikolatayı kırmak da bir yöntem. Eğer kırdığınızda net, temiz ve keskin bir kırılma sesi duyuyorsanız kaliteli çikolatayı elinizde tutuyor olabilirsiniz.

Türüne göre de bir ayrım var tabii ki. Bitter çikolatanın, sütlü çikolata ve beyaz çikolataya göre daha kolay kırıldığını unutmayın. Ucuz çikolatalar ise kırılırken daha donuk bir ses çıkarır ve ufalanır.

Deneme şansınızın olduğu bir karar aşamasındaysanız işiniz biraz daha kolay. Kaliteli çikolatayı tadından da anlayabilirsiniz. Çünkü onlar, ağzınıza koyduğunuz anda erir ve pürüzsüzlüğü ile sizi etkilerken ağzınızda kadifemsi bir his uyandırır. Bitkisel yağlı çikolatalarda ise ağzınızda yapışkan ve mumsu bir tat kalır.

Artık tüm bu detaylardan sonra nasıl bir çikolata almanız gerektiğini biliyorsunuz. Kaliteli ve ucuz çikolata arasındaki farklar için yorumlarınızı bekliyoruz.

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