Platform oyunu; zıplama, tırmanma, eğilme, koşma gibi temel hareketlerin yapılabildiği karakterin bulunduğu iki boyutlu bir video oyun türüdür.

Platform oyunları ilk kez 1980'li yıllarda piyasaya sürüldü. En büyük patlamayı ise 1990'lı yıllarda yaşadı. Hızlı bir yükselişe geçen platform oyunları; NES, Atari, PlayStation gibi oyun konsollarında kendilerine yer buldu. Bu yazımızda ise Android platformunda da oynayabileceğiniz en efsane 6 platform oyununu listeledik.

1. Sonic Dash

2013'de ilk kez piyasaya sürülmesinden itibaren herkes tarafından beğenilen oyun, daha sonra seri halinde devam oyunlarına sahip oldu. Oyunun temel amacı sarı halkaları toplayarak tehlikelerden kaçınmak.

2. Super Mario Run

Gelmiş geçmiş en klasik platform oyunu olan Mario ise tam bir aksiyon oyunu. Rastgele bulduğunuz güçlendirmeler ve ek bölümlere açılan portallar bile oyunu mükemmel kılan şeylerden birkaçı. Karşıya zıplayabildiniz mi zıplayamadınız mı arasında geçen milisaniyelerde adrenalinin tavan yaptığı Mario'da amaç, canavarlardan kaçınıp, bölüm sonu canavarlarını yenip sona ulaşmak.

3. Temple Run

Sürükleyici bir platform oyunu olan Temple Run'da karakterimiz, tapınaktan çaldığı değerli bir taş yüzünden, tapınağın koruyucularından kaçmak için sürekli koşuyor. Oyunu oynarken parmağınızı sağa veya sola çekerek tehlikelerden kaçınmanız gerekiyor.

4. PES (Pro Evolution Soccer)

Futbolu seviyorsanız tam size göre olan PES (Pro Evolution Soccer), lisanslı UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüp ligleri ve içerisinde Türkiye'nin de dahil olduğu milli takım maçları ile size eşsiz bir rekabet ortamı sunuyor.

5. Badland

Badland, 2 boyutlu ve yandan ilerlemeli bir platform oyunudur. Çok eğlenceli ve bir o kadar da sinir bozucu oynanışa sahip Badland'de amaç, bulunduğunuz kötü mekandan kurtulup bölüm sonuna ilerleyebilmek.

6. Swordigo

Avrupa ülkelerinde en çok indirmeye sahip macera oyunlarından biri olan Swordigo'da amaç; silahlar, büyüler, kılıçlar bularak düşmanınızı alt etmek. Aksiyonu doruk noktasına çıkaran oyun Play Store'da ücretsiz.