Google, Gemini'ın yeni özelliklerini duyurdu. Workspace uygulamaları özelinde yapılan açıklama, Gemini'ın daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili bir hamle geldi. Şirket, Workspace uygulamalarına dikkat çeken özellikler ekleyeceğini duyurdu. Gelin hep birlikte o özelliklere yakından bakalım.

Google'ın açıklamalarına göre Gemini, Docs'ta "İyileştirmeme yardım et" isimli yeni bir seçeneğe sahip olacak. Bu seçenek, kullanıcının yazdığı bir metni daha iyi hâle getirmek için çalışacak. Bu özelliği yardımcı editör olarak da düşünebilirsiniz. Bu etkili özellik, ikinci çeyreğin ilerleyen dönemlerinde kullanılabilir hâle gelecek.

Google Docs, içeriğinizi podcast hâline getirebilecek

Gemini'ın Workspace'teki dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de podcast oluşturma yeteneği olacak. Google Docs'ta hazırladığınız bir metin, Gemini ile dakikalar içerisinde bir podcast hâline getirilecek. Böylelikle içerik üreticilerin işleri ciddi anlamda kolaylaşmış olacak. Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, birkaç hafta içerisinde kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Google, yayımladığı blog gönderisinde bu iki özelliği ön plana çıkardı. Ancak Gemini, daha uzak gelecekte daha farklı özelliklere ev sahipliği yapacak. Mesela Gemini, oluşturulan bir excel tablosu için analistlik yapabilecek. Ayrıca yine Sheets içerisinde göreceğiniz ödev veya sorular için yapay zekâdan yardım alabileceksiniz.