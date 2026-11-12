Gemini Sesli Asistanı Artık Apple Car Play'e Geldi: Peki Neler Yapılabiliyor?

Gemini, Apple CarPlay'e gelerek sürüş sırasında e-postalarınızı özetliyor, takviminizi okuyor ve eller serbest sesli sohbet sunuyor.

Google, Gemini uygulamasını Apple CarPlay platformuna sunmaya başladı.

Şirketin resmî blogunda duyurduğu bu yeni entegrasyon, eller serbest kullanılabilen Gemini Live sohbet deneyimini doğrudan aracınızın bilgi-eğlence ekranına taşıyor.

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Gemini CarPlay üzerinde neler yapabiliyor?

iPhone’unuzu aracınıza bağlayıp CarPlay üzerinden Gemini uygulamasını açtığınızda yapay zekâyı pek çok farklı amaçla kullanabiliyorsunuz. Yarım kalan önceki sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilir ve Gemini’nin mevcut bağlamı koruyarak sizinle konuşmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz tamamen yeni bir sohbet başlatmanız da mümkün.

Google’ın eller serbest sesli sohbet modu olan Gemini Live, yapay zekânın sözünü kesmenize, daha doğal bir konuşma akışı kurmanıza ve sohbetin ortasında konuyu değiştirmenize olanak tanıyor. Ekrandaki sade bir ses dalgası animasyonu ise Gemini’nin o an sizi dinlediğini, düşündüğünü veya konuştuğunu görsel olarak bildiriyor.

Entegrasyonun en dikkat çekici yanı ise Gmail ve Google Takvim ile kurduğu derin bağlantı. Bu entegrasyon sayesinde Gemini, günlük program özetinizi sesli olarak okuyabiliyor, okunmamış e-postalarınızı özetleyebiliyor ve bunlara sesli komutlarla yanıt taslakları oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Bu entegrasyon neden önem taşıyor?

Sabah trafiğinde bir gece önceden gelen tüm e-postaların özetini dinlemek, sürüş sırasındaki verimliliği ciddi ölçüde artırıyor. Tüm bu özelliklerden eksiksiz yararlanabilmek için telefonunuzda en güncel Gemini uygulamasının yüklü olması, mikrofon izninin verilmesi ve daha önce en az bir kez Gemini Live oturumu başlatılmış olması gerekiyor. Ayrıca "Günlük Özet" özelliğinin de önceden aktif hâle getirilmesi şart.

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte CarPlay üzerinde ses tabanlı yapay zekâ uygulamalarına izin vermeye başlamıştı. ChatGPT, Perplexity, Copilot, Meta AI ve Grok halihazırda platformda yerini almışken, Gemini bu alanda CarPlay’e katılan son büyük sohbet botu oldu.