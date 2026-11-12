Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Gemini Sesli Asistanı Artık Apple Car Play'e Geldi: Peki Neler Yapılabiliyor?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Gemini, Apple CarPlay'e gelerek sürüş sırasında e-postalarınızı özetliyor, takviminizi okuyor ve eller serbest sesli sohbet sunuyor.

Gemini Sesli Asistanı Artık Apple Car Play'e Geldi: Peki Neler Yapılabiliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, Gemini uygulamasını Apple CarPlay platformuna sunmaya başladı.

Şirketin resmî blogunda duyurduğu bu yeni entegrasyon, eller serbest kullanılabilen Gemini Live sohbet deneyimini doğrudan aracınızın bilgi-eğlence ekranına taşıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Gemini CarPlay üzerinde neler yapabiliyor?

iPhone’unuzu aracınıza bağlayıp CarPlay üzerinden Gemini uygulamasını açtığınızda yapay zekâyı pek çok farklı amaçla kullanabiliyorsunuz. Yarım kalan önceki sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilir ve Gemini’nin mevcut bağlamı koruyarak sizinle konuşmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz tamamen yeni bir sohbet başlatmanız da mümkün.

Google’ın eller serbest sesli sohbet modu olan Gemini Live, yapay zekânın sözünü kesmenize, daha doğal bir konuşma akışı kurmanıza ve sohbetin ortasında konuyu değiştirmenize olanak tanıyor. Ekrandaki sade bir ses dalgası animasyonu ise Gemini’nin o an sizi dinlediğini, düşündüğünü veya konuştuğunu görsel olarak bildiriyor.

Entegrasyonun en dikkat çekici yanı ise Gmail ve Google Takvim ile kurduğu derin bağlantı. Bu entegrasyon sayesinde Gemini, günlük program özetinizi sesli olarak okuyabiliyor, okunmamış e-postalarınızı özetleyebiliyor ve bunlara sesli komutlarla yanıt taslakları oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Bu entegrasyon neden önem taşıyor?

Sabah trafiğinde bir gece önceden gelen tüm e-postaların özetini dinlemek, sürüş sırasındaki verimliliği ciddi ölçüde artırıyor. Tüm bu özelliklerden eksiksiz yararlanabilmek için telefonunuzda en güncel Gemini uygulamasının yüklü olması, mikrofon izninin verilmesi ve daha önce en az bir kez Gemini Live oturumu başlatılmış olması gerekiyor. Ayrıca "Günlük Özet" özelliğinin de önceden aktif hâle getirilmesi şart.

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte CarPlay üzerinde ses tabanlı yapay zekâ uygulamalarına izin vermeye başlamıştı. ChatGPT, Perplexity, Copilot, Meta AI ve Grok halihazırda platformda yerini almışken, Gemini bu alanda CarPlay’e katılan son büyük sohbet botu oldu.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Togg, THY ve Eczacıbaşı’ndan Dev Adım: Robotik Türkiye Platformu Kuruldu!

Togg, THY ve Eczacıbaşı’ndan Dev Adım: Robotik Türkiye Platformu Kuruldu!

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

Gemini'a Hakkınızda Hatırladığı Her Şeyi Gösteren "Hafıza Özeti" Özelliği Geliyor

Gemini'a Hakkınızda Hatırladığı Her Şeyi Gösteren "Hafıza Özeti" Özelliği Geliyor

OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!

OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!

Claude Artık Harcamalarınızı Analiz Edebiliyor: İşte Yeni "Kişisel Finans" Özelliği!

Claude Artık Harcamalarınızı Analiz Edebiliyor: İşte Yeni "Kişisel Finans" Özelliği!

Nothing, Yeni Yapay Zekâ Cihazını Duyurdu: İlk Görsel Geldi

Nothing, Yeni Yapay Zekâ Cihazını Duyurdu: İlk Görsel Geldi

Anthropic, Yeni Claude Fable 5.2 ve Mythos 5.2 Modellerini Tanıttı

Anthropic, Yeni Claude Fable 5.2 ve Mythos 5.2 Modellerini Tanıttı

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

Apple Google Yapay Zeka Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com