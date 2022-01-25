General Mobile GM 22 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları

Yerli teknoloji şirketi General Mobile, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları ile yeni akıllı saatini duyurdu. GM 22 olarak isimlendirdiği akıllı telefon ailesinde 3 modelle karşımıza çıkan şirket, her bütçeye uygun birer akıllı telefon üretmeyi başarmış gibi görünüyor. Peki General Mobile'ın yeni akıllı telefonları tüketicilere neler vadediyor?
GM 22 ailesinde bulunan modeller, GM 22, GM 22 Plus ve GM 22 Pro olarak isimlendiriliyor. Her üç model de genel olarak kendilerine has özelliklere sahipler. Modelleri birbirlerinden ayıran özellikler işlemci ve kamera kurulumları olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca RAM ve depolama alanları da birbirinden ayrılıyor. Telefonların tasarımlarına baktığımızda ise özellikle de kamera tasarımlarının birbirlerinden net bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Gelin hep birlikte, bu akıllı telefonların teknik özelliklerine ve tasarımlarına bakalım.
Karşınızda, serinin en güçlü modeli GM 22 Pro
- Ekran: 6.78 inç FHD+ IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön kamera: 16MP
- Arka kamera: 108MP+5MP+2MP+2MP
- Batarya: 5000 mAh (18 watt hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11
- Renkler: İnci Siyahı, İnci Beyazı
General Mobile tarafından yapılan açıklamalara göre GM 22 serisinin en güçlü modeli GM 22 Pro'nun fiyatı, 4.999 TL olarak belirlendi.
GM 22 Plus
- Ekran: 6.78 inç FHD+ IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön kamera: 8 MP
- Arka kamera: 48MP+5MP+2MP
- Batarya: 6000 mAh
- İşletim sistemi: Android 11
- Renkler: Işıltılı Mavi, Işıltılı Siyah, Işıltılı Beyaz
General Mobile GM 22 Plus'ın fiyatı ise 3.599 TL olarak açıklanmış durumda.
GM 22
- Ekran: 6.52 inç HD+ IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio A25
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Ön kamera: 8 MP
- Arka kamera: 13MP+VGA+VGA
- Batarya: 5000mAh
- İşletim sistemi: Android 11
- Renkler: Okyanus Siyahı, Altın, Yeşil, Kırmızı
GM 22'nin fiyatı 2.699 TL.
Karşınızda GM Watch
General Mobile'ın yeni akıllı saati GM Watch ise 1.28 inç büyüklüğünde TFT ekranla geliyor. Sahip olduğu IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunan akıllı saat, Bluetooth 5.1 desteği ile de Android 6 ve üzeri işletim sistemi kullanan tüm Android telefonlarda kullanılabiliyor. GM Watch App üzerinden yönetilen akıllı saat, 24 saat nabız takibi, kandaki saturasyon takibi, uyku takibi, adım takibi, kadın sağlığı takibi, aktivite takibi ve nefes egzersizi gibi sağlık özellikleri sunuyor.
GM Watch, spor aktiviteleri açısından da oldukça zengin. Koşma, yürüme, kondisyon, basketbol, bisiklet, tenis ve tırmanma gibi spor aktivitelerinin takibini yapabilen akıllı saat, cep telefonu bulma, el feneri, uzaktan kamera, otomatik ekran parlaklık ayarı gibi özellikler de sunuyor. 10 güne kadar kullanım imkanı tanıyan GM Watch'un fiyatı ise 799 TL olarak açıklandı.