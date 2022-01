General Mobile GM 22 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları

General Mobile, 2022 model akıllı telefonları ile yeni akıllı saati GM Watch'u duyurdu. Şirketin GM 22 olarak isimlendirdiği akıllı telefon serisi, her bütçeye uygun seçenek sunuyor oluşu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yerli teknoloji şirketi General Mobile, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları ile yeni akıllı saatini duyurdu. GM 22 olarak isimlendirdiği akıllı telefon ailesinde 3 modelle karşımıza çıkan şirket, her bütçeye uygun birer akıllı telefon üretmeyi başarmış gibi görünüyor. Peki General Mobile'ın yeni akıllı telefonları tüketicilere neler vadediyor?

GM 22 ailesinde bulunan modeller, GM 22, GM 22 Plus ve GM 22 Pro olarak isimlendiriliyor. Her üç model de genel olarak kendilerine has özelliklere sahipler. Modelleri birbirlerinden ayıran özellikler işlemci ve kamera kurulumları olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca RAM ve depolama alanları da birbirinden ayrılıyor. Telefonların tasarımlarına baktığımızda ise özellikle de kamera tasarımlarının birbirlerinden net bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Gelin hep birlikte, bu akıllı telefonların teknik özelliklerine ve tasarımlarına bakalım.

Karşınızda, serinin en güçlü modeli GM 22 Pro

Ekran: 6.78 inç FHD+ IPS LCD

General Mobile tarafından yapılan açıklamalara göre GM 22 serisinin en güçlü modeli GM 22 Pro'nun fiyatı, 4.999 TL olarak belirlendi.

GM 22 Plus

Ekran: 6.78 inç FHD+ IPS LCD

General Mobile GM 22 Plus'ın fiyatı ise 3.599 TL olarak açıklanmış durumda.

GM 22

Ekran: 6.52 inç HD+ IPS LCD

GM 22'nin fiyatı 2.699 TL.

Karşınızda GM Watch

General Mobile'ın yeni akıllı saati GM Watch ise 1.28 inç büyüklüğünde TFT ekranla geliyor. Sahip olduğu IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunan akıllı saat, Bluetooth 5.1 desteği ile de Android 6 ve üzeri işletim sistemi kullanan tüm Android telefonlarda kullanılabiliyor. GM Watch App üzerinden yönetilen akıllı saat, 24 saat nabız takibi, kandaki saturasyon takibi, uyku takibi, adım takibi, kadın sağlığı takibi, aktivite takibi ve nefes egzersizi gibi sağlık özellikleri sunuyor.

GM Watch, spor aktiviteleri açısından da oldukça zengin. Koşma, yürüme, kondisyon, basketbol, bisiklet, tenis ve tırmanma gibi spor aktivitelerinin takibini yapabilen akıllı saat, cep telefonu bulma, el feneri, uzaktan kamera, otomatik ekran parlaklık ayarı gibi özellikler de sunuyor. 10 güne kadar kullanım imkanı tanıyan GM Watch'un fiyatı ise 799 TL olarak açıklandı.