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General Motors Otomobillerinin Görünce Kalbinizi Ağrıtacak Türkiye Fiyatları Açıklandı!

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General Motors'un Cadillac, Chevrolet, GMC gibi markalı ikonik modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı. Fiyatlar, inanılmaz seviyelerde.

General Motors Otomobillerinin Görünce Kalbinizi Ağrıtacak Türkiye Fiyatları Açıklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ABD’nin en ikonik markalarından olan General Motors’un çok sevilen arabalarını Türkiye’ye getireceği duyurulmuştu. Şimdi ise bu konuda beklenen gün geldi. İstanbul’da gerçekleştirilen bir etkinlik sonucunda General Motors ürünlerinin Türkiye fiyatları açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’da satış ve servis ağı kurulduğu da ifade edildi.

General Motors’a bağlı Cadillac’tan Chevrolet’ye kadar birçok markadan Escalade, Tahoe, Suburban gibi ikonik modellerin de dahil olduğu araçların Türkiye fiyatları belli oldu. Fiyatlar, tahmin edebileceğiniz gibi gerçekten “Yuh!” dedirtecek seviyelerde.

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General Motors Otomobillerinin Görünce Kalbinizi Ağrıtacak Türkiye Fiyatları Açıklandı!
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General Motors otomobillerinin fiyatları

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  • Cadillac Escalade Sport Platinium: 37.500.000 TL
  • Cadillac Escalade ESV Sport Platinium: 40.000.000 TL
  • Cadillac Escalade V Series: 47.500.000 TL
  • Chevrolet Tahoe RST: 19.900.000 TL
  • Chevrolet Tahoe High Country: 23.000.000 TL
  • Chevrolet Suburban High Country: 25.500.000 TL
  • GMC Yukon Denali: 28.000.000 TL
  • GMC Sierra Denali: 11.500.000 TL

Otomobiller neler sunuyor?

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Cadillac Escalade belki de GM’nin en ikonik modelidir. Türkiye’de 47,5 milyon TL’ye kadar çıkan fiyattan satılacak lüks SUV’da 6,2 litrelik V8 motor, premium iç tasarım gibi özellikler öne çıkıyor.

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Öte yandan Chevrolet Tahoe ve Suburban modellerine baktığımızda geniş hacme sahip olmalarıyla dikkat çektiklerini görüyoruz. Premium SUV arayanlara hitap eden bu araçların fiyatları 19 ila 25 milyon GeneL arasında değişiyor. GMC Yukon ve Sierra ise güçlü duruşa sahip lüks SUV’lar olarak geliyor. Sierra’da 11,5 milyon TL, Yukon Denali’de ise 28 milyon TL fiyat var.

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