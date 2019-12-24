Kendi kendini süren otomobiller, günümüzde sürücülerin yükünü azaltmak için gittikçe yaygınlaşmaya başlıyor. Ancak dünya hala bu teknolojinin güvenliğini tartışırken General Motors, otonom araçlardan direksiyonu kaldırma talebinde bulundu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçtiğimiz cuma günü otomobil üreticisi General Motors ile direksiyon veya diğer kontroller olmadan sınırlı sayıda kendi kendini süren aracın trafiğe çıkması için görüşmelerde bulundu. Otonom araçlar, kara ve hava taşımacılığında devrim olarak görülse de, güvenliği hakkında endişeler var.

General Motors, teste başlaması için gerekli izni alabilmek için Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne dilekçesini sundu. Şirket, otomobillerin insan kontrolü olmadan bile güvenli bir şekilde çalışabileceğini öne sürse de, ilk kez bir otomobil üreticisi otonom araç teknolojisi konusunda aşırı iyimser bir tutum sergiliyor.

General Motors, direksiyonsuz otomobilleri trafiğe çıkaran ilk şirket olabilir

Eğer General Motors'un talebi onaylanırsa şirket, insan tarafından değil tamamen bilgisayar tarafından kontrol edilen otomobilleri trafiğe çıkaran ilk şirket olacak. Kısa süre önce kendi kendini süren araçlar üreten Waymo, otonom taksilerinden sürücüleri kaldırmaya karar verse de, önlem olarak araçların direksiyon ve pedallarını kaldırmadı.

NHTSA Yöneticisi James Owens yapılan hamlenin ardından, "Yakında verilen dilekçelerle ilerleyebileceğimizi umuyoruz. En kısa zamanda. Bu çok önemli olacak çünkü yapılacak bu eylem ilk kez yapılacak." dedi. Owens, kurumun 2020'de kesin bir karar vereceğini de sözlerine ekledi. Talepler yıllar önce yazılan ve araçların yalnızca insan sürücülerin kontrolünde sürülebileceğini öne süren güvenlik kurallarından muafiyet talep ediyor. Eğer kabul edilirse üretici başına 2.500 araca kadar izin verilebilecek.

GM, başlangıçta yıl sonuna kadar araçları trafiğe çıkarmayı planlasa da, temmuz ayında kendi kendine sürüş birimi Cruise'in yeni tarih belirtilmeden daha fazla test edilmesi gerektiğine karar verdi ve gecikme yaşandı.