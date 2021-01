Genshin Impact İncelemesi: İlginç Bir Mobil Macera Oyunu

Son zamanlarda oyun içerisindeki sanal öğeleri satın almaya teşvik eden oyunlar oldukça popüler durumda. Bu olayı güzel bir şekilde kullanmayı başaran “Gatcha” oyun türü ise son zamanlarda kulağımıza oldukça sık gelmeye başladı.

Gatcha oyun türü mobil oyun platformlarında oldukça popüler durumda ve son zamanlarda bu popülerlik PC platformuna da sıçramaya başladı. Peki nedir bu Gatcha oyunları ve neden bu kadar ilgi çekiyor? Gatcha oyun türü, aslında bir bakıma birçok AVM ve benzeri yerlerde görebileceğiniz oyuncak otomatlarına benziyor.

Gatcha türündeki oyunların temel amacı, oyun içerisindeki öğelerin teşviki de aslında oyunculara makul miktarda para harcatmak. Bu durumu birçok oyunda karşımıza çıkan ganimet kutularının bir başka versiyonu olarak görebilirsiniz. Birçok oyun bu para harcama olayını çok abarttığı için genellikle oyunlar “Pay to win” faktörü tarafından ele geçiriliyor olsa da Genshin Impact, bu dengeyi çok güzel bir şekilde kurmuş durumda.

Genshin Impact’in kayda değer bir hikayesi var, fakat kararlar hikayeyi etkilemiyor:

Hikayenin Artıları: Çok olmasa da merak ettiren hikaye örgüsü Eğlenceli diyaloglar Akılda kalıcı karakterler

Eksileri: Hikaye gidişatını etkilemeyen diyalog seçenekleri Ana karakterin bir çok sinematik ve diyalogda ruhsuz olması Yaptığımız her seçimin bir şekilde aynı sonuca bağlanması



Genshin Impact’in hikayesi temel amacı hikaye olmayan bir oyuna göre oldukça güzel. Hikayemiz diyarlar arası yolculuk yapan 2 kardeşi anlatıyor. Teyvat isimli bir diyara geldiklerinde bilinmeyen bir tanrı 2 kardeşi birbirinden ayırıyor (Oyun burada bir seçim şansı sunuyor ve hangi kardeşi seçiyorsak hikaye onun üzerinden devam ediyor). Birbirlerinden ayrılan kardeşlerden bir tanesine ne olduğu muamma iken diğer kardeş ise Teyvat isimli diyarda hapis kalıyor ve kardeşini bulmanın ve Teyvat’tan çıkmanın yollarını arıyor.

Hikayenin kendi çapında etkileyici noktaları var. Hikayede geçen karakterler direkt oyunda oynadığımız karakterler olduğu için birçoğu akılda kalıcı kişiliklere sahip. Neredeyse tüm karakterler detaylı bir şekilde yapılmış ve ortalama her türden oyuncunun hoşuna gidecek karakter tiplemeleri mevcut. Hikayede ilerlediğimiz sıralarda birçok diyalog bize seçim şansı sunuyor. Maalesef hikayenin hali hazırda olan herhangi bir yerine etki edemiyoruz. Yaptığımız seçimler anlık olan diyaloğa farklı bir tat katmaktan öteye gitmiyor. Bu durumda seçim yapmak gereksiz gibi görünse de gerçekten hikayeyi takip ettiğinizde eğlenceli anlar ortaya çıkabiliyor.

Editör notu: Hikayede en garipsediğim noktalardan biri, seçtiğimiz karakterin neredeyse hiç konuşmuyor oluşuydu. Bütün diyaloglarda ve yaptığımız seçimlerde hiç bir şekilde konuşmuyor. Çok nadiren bazı diyaloglarda konuştuğuna şahit oluyoruz. Bu da hikayeye ısınmayı biraz güç bir hale getiriyor ve aynı zamanda ana karakterimizi, diğer tüm karakterlere kıyasla çok ruhsuz hissettiriyor.

Genshin Impact'in rengarenk açık dünyası:

Artıları : Çok canlı ve rengarenk bir dünya Bir çok yerde bulunan toplanabilir eşyalar ve bulmacalar Glider ile etrafta süzülmek Neredeyse her yere tırmanabilmek

: Eksileri : Singleplayer/Co op bir oyun olduğu için keşif hissiyatı bir süre sonra bitiyor Materyal toplamak için sürekli açık dünyayı dolaşmak işleri klişe hale sokuyor

:

Genshin Impact’in dünyası Mondstadt ve Liyue olarak ikiye ayrılmış durumda. Mondstadt oyunun başlangıcındaki şehri ve dünyayı oluştururken, Liyue ise oyunun büyük bir kısmını geçirdiğiniz Çin’den esintiler barındıran büyük bir dünyayı ve şehri oluşturuyor. Mondstadt genel anlamda oyunu öğrendiğiniz ve yeni olan faktörlere alıştığınız evreyi oluştururken, Liyue ise bunları mükemmeleştirdiğiniz evreyi oluşturuyor.

Dünyanın renkliliği ve canlılığı keşif hissini en çok artıran faktörlerden biri. Mihoyo, Honkai Impact’te bir açık dünya eklemişti fakat bu oyunun çok küçük bir kısmını oluşturuyordu ve çok boş bir durumdaydı. Fakat Genshin Impact’te oyunun bütün dünyasını kapsadığı için yapmaya çalıştıkları şeyi elde ettiklerini düşünüyoruz.

Oyun aslında Keşif yapma hissini gerçekten oldukça güzel karışılıyor. Dünya içerisinde her tarafta çözülmeyi bekleyen bulmacalar, açılmayı bekleyen sandıklar ve gizemler mevcut. Özellikle bazı ince detaylar insanı daha da keyiflendiriyor. Örneğin haritayı açıp baktığınızda, bulunduğunuz haritanın köşesinde, dört tarafı denizlerle çevrili bir ada parçası görüyorsunuz. Hadada ne olduğunu merak etmeden duramıyorsunuz (en azından bana bu hissi yaşattı).

Tabii ki oyunumuz temelinde singleplayer bir oyun olduğu için bir şekilde her şeyin sonuna ulaşabiliyorsunuz. Dünyal böyle olunca ortam ne kadar büyük olsa da kesinlikle sonuna ulaşamayacağınız bir seviyede değil. Üstelik karakterlerinizin veya silahlarının gelişimini sağlamak amacı ile açık dünyada sürekli dolaşmanız, keşif hissini çok çabuk kırıyor ve işleri çok rutin bir hale sokuyor.

Oynanış ve karakter gelişimi

Artıları : İnsanı sıkmayacak karakter çeşitliliği Akıcı karakter kullanımı ve göz doyuran animasyonlar Element kullanımı ile zenginleştirilmiş savaş mekanikleri 4 kişilik parti kombinasyonları

: Eksileri : Silah çeşitliliğinin az olması oynanışı biraz sığ bırakabiliyor Karakterlerin en yakındaki hedefe otomatik saldırması sinir bozabiliyor Geliştiremediğiniz karakterlerin sadece ayakbağı olması

:

Oyunda Electro, Dendro, Cryo, Hydro, Fire, Geo, Anemo (sırasıyla Doğa, Buz, Su, Ateş, Toprak ve hava) olacak şekilde 7 farklı element bulunuyor. Oyundaki tüm karakterler ise Doğa dışındaki diğer elementlerden herhangi birine sahipler. Oyunun en temel mekaniği karakterlerin sahip olduğu elementleri iyi kullanmakta yatıyor.

4 kişilik bir parti halinde oynadığınız için farklı elementlere sahip karakterlerin savaş kombinasyonları ortaya çok daha yıkıcı bir güç çıkarılmasında rol oynuyor. Çevresel faktörler de bu işleri kolaylaştıran durumları yaratabiliyor Örneğin: suyun üstündeki bir yaratığa buz elementine sahip bir karakter ile saldırdığınızda yaratığı dondurabilirsiniz veya aynı şekilde elektrik elementi ile saldırırsanız çevresindeki yaratıklara da elektrik saçmasına sebep olabilirsiniz.

Karakterlerin silahları da oynanışı etkileyen bir başka faktör. Bow(yay), Catalyst(sihir kitabı), Claymore(çift el kılıç), Sword(kılıç) ve Spear(mızrak) olmak üzere 5 farklı silah bulunuyor. Bazı karakterlerin kendine has silah kullanma şekli var fakat genel olarak karakterlerin saldırı türleri aynı. Genshin Impact’in gerçek anlamda pay to win faktörünün rahatsız ettiği tek durum silahlar diyebiliriz. Çünkü silahlar içinde 4 yıldız veya 5 yıldız durumu geçerli fakat bu 2 seviye arasında oldukça büyük farklar mevcut.

Fakat olay yine bahsettiğim kısma geliyor. Genshin Impact single player/Co op oynanışını özümsemiş bir oyun. Bu yüzden rekabeti sadece kendi içinizde yaşayabiliyorsunuz.

Karakterlerin gelişimini en büyük etkileyen faktör ise Artifact sistemi. Artifact sistemini karakterlerinize zırh ekipman vb. şeyler yerine kullandığınız eşyalar olarak düşünebilirsiniz. Ortalama her elemente has Artfiact bulunuyor ve bunları doğru şekilde karakterinize taktığınızda ortaya çıkan hasar farkını kesinlikle fark edeceksiniz. Bu Artifactleri bulmak ise oyunun büyük çoğunluğunda vaktinizi harcayacağınız iş olacak.

Artifact düşürmek için Domain adı verilen bölümlere giriş yapmanız gerekecek. Bu bölümleri Co op veya single olarak girmeniz mümkün. Bölüm sonlarında ise sahip olduğunuz Resin’den bir miktar harcayarak karşılığında Artifact elde ediyorsunuz. Kullanmak istediğiniz özelliklere sahip Artifact’ler gelene kadar ise aynı döngü kendini tekrar edip duruyor

Genshin Impact ve Enerji Sistemi: Bir süre sonra bir çok aktivite Resin isimli sistem üzerinden yürüyor

Resin sistemi Genshin Impact’te ilerleyen zamanlardaki aktivitelerinizin temelini oluşturuyor.

Hikaye, etkinlik vb şeyler dışındaki tüm aktiviteler için enerji harcamanız gerekiyor

Harcayacağınız enerji sınırlı ve yeniden dolumu az olduğu için neye harcamanız gerektiğine karar vermeniz gerekiyor

Genshin Impact temelde bir mobil oyun olduğu için bir çok oyunda olduğu gibi kendisi de bir enerji sistemi barındırıyor. Buradaki adı ise Resin. Hikaye, açık dünya gibi temel işler bittikten sonra oyunda geriye kalan tek şey düzenli olarak gelen etkinlikler ve her gün harcayabileceğiniz Resin oluyor. Resin ise karakterinizin seviyesini yükseltmek veya Artifact düşürmek için girdiğiniz domainlerde temel faktör oluyor.

Paranızı arttırmak veya karakterlerinizin seviyesini yükseltmek için açık dünyada etrafta çıkan Ley line isimli etkinlikleri tamamlamanız gerekiyor. Tabii bu size bir miktar Resin’e mâl oluyor. Para kazanmak için de aynı şekilde Ley line’lar ile içli dışlı olmanız gerekiyor. Bunların hiçbiri ile uğraşmak istemiyorsanız da Domain girip Artifact, karakter ve silahlarınız için gelişim materyalleri gibi şeyler elde edebilirsiniz.

Kısaca özetlemek gerekirse Genshin Impact’de yapabileceğiniz aktivite bol fakat yeteri kadar Resin’e sahip olmak pek mümkün olmuyor. Oyuncuların şikayetleri üzerine Resin miktarı 120’den 160’a çıkarıldı fakat yeterli olmanın yanından bile geçmediğini söyleyebiliriz.

Genshin Impact’in bir başka enerji isteyen etkinliği ise World Boss’lar. Teknik olarak tam adı bu değil fakat aynı işlevi görüyorlar. Haftada 1 kere ödüllerini alabildiğiniz 3 farklı World Boss bulunuyor. Bu kestiğiniz yaratıklar da temel gelişimin küçük fakat önemli bir kısmını oluşturuyor.

Sonuç: Gatcha oyunları Genshin Impact ile şekillenmeye başladı

Artıları : Elementler ile donanmış eğlenceli bir savaş deneyimi Karakter çeşitliliği ve her karakterin oynanmaya değer olması Renkli bir açık dünya ve bulunmayı bekleyen birçok ödül Gatcha oyunu olmasına rağmen oyuncu dostu ve pay to win olmayan oyun sistemi

: Eksileri : Enerji sistemi oyuncuları çok kısıtlıyor Uzun vadede açık dünya keşif hissiyatını kaybediyor Karakter gelişimi ile ilgili birçok şeyin şansa dayalı olması gelişmeyi güç kılıyor Kayda değer bir hikayeye sahip olsa da ruhsuz ana karakter ve diyaloglar hikaye derinliğini baltalıyor

:

Genshin Impact ile birlikte mobil platformda büyük yer kaplayan gatcha oyunları artık diğer oyun platformlarına da geçiş yapmış bulunmakta. Bu durumun genel olarak oyun sektörüne nasıl bir ivme kazandıracağını şu an için belirtmek zor. Fakat Mihoyo, oldukça başarılı bir işe imza atmış diyebiliriz.

Genshin Impact’e ilk baktığınızda oynayanlar veya bilenler varsa eğer fark edecektir, oyunda oldukça Breath of the Wild esintisi var. Genshin Impact’in temel mekaniklerinin Breath of the Wild üzerinden şekillendiğini söyleyebiliriz. Açık dünyasının canlılığı, etrafta bulunan hazine sandıkları ve bulmacalar, gördüğünüz neredeyse her yere tırmanabilme ve özellikle de havada süzülmek için kullandığınız glider akla direkt Breath of the wild’ı getiriyor.

Genshin Impact ne kadar Breath of the Wild’a benziyor olsa da kendisini ayıran oldukça büyük farklar mevcut. Gatcha oyunu olması ve Co-op aktiviteler buradaki en büyük farkları oluşturuyor.

Gatcha oyunu olmasına rağmen Genshin Impact’i pay to win olmaktan çıkartan kısım ise tam olarak burada başlıyor. Bir ton para yatırıp 5 yıldızlı (oyundaki en yüksek kademeli karakter) bir karakter almanız kesinlikle gerekmiyor. Eğer doğru bir şekilde karakterinizi güçlendirirseniz hiç bir şekilde para vermenize gerek kalmadan rahat bir şekilde ilerlemeniz mümkün. Tabii ki 5 yıldız ve 4 yıldız karakterleri birbirlerinden ayıran özellikler mevcut fakat bu özellikler oyuna ekstradan para yatırmanızı gerektirecek kadar büyük değil.

Bizim ülkemizde adı pek geçiyor olmasa da Mihoyo, Genshin Impact üzerinden kazandığı paradan oldukça memnun gözüküyor. Çıktığı zamandan bu yana neredeyse hiç bir zaman etkinlikler eksik olmadı. Sürekli yeni karakterler geldi ve bir şekilde hikayenin devamı geldi.

Genshin Impact’in şu an ki en büyük problemi oyunun sonlarına doğru yapacak şeylerin tükeniyor oluşu ve oyunun monotonlaşması. Bir zaman sonra gerçekten yaptıklarınız sürekli bir döngü içine giriyor ve yeni etkinlik veya hikaye ile alakalı bir gelişme olmadığı sürece aynı şeyleri tekrar edip duruyorsunuz. Fakat "try hard bir oyuncu" olmak yerine işleri akışına bırakırsanız, kesinlikle çok keyif alacağınızı söyleyebiliriz.