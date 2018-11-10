Bu evler, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın gelebilir.

Pek çoğumuzun çocukluğu sabahın en erken saatlerinde çizgi film izleyerek geçti. Bu çizgi filmlerle öylesine bağlar kurduk ki, renkli dünyalarını kendi dünyalarımızla birleştirdik. Sonrasında pek çoğumuzun gerek okul, gerekse de hayatındaki başka evreler bu renkli dünyalardan soyutlanmamızı sağladı.

Bugün sizlere, çizgi filmlerde görmeye alışık olduğumuz ve kendi evimiz gibi yorumladığımız ünlü çizgi filmlerin evlerinin gerçek hallerini listleyeceğiz. Gördüğümüz o güzel çizimler gerçek hayatta olsaydı nasıl olurdu? Gelin birlikte öğrenelim:

Simpsonlar’ın Evi

20 yılı aşkın bir süredir severek takip ettiğimiz çizgi filmin ünlü evinin gerçek hali.

Up

Belki filmdeki gibi balonlarla uçamayacak ama görünüş olarak çok başarılı olmuş.

Süngerbob’un Ananas evi

Sevimli karakterimizin evi de kendisi gibi sevimliydi.

Hobbitlerin Tatlı Evi

Shire’ın güvenli ortamında minik minik evlerde kalmak çok tatlı olmaz mı?

Taş Devrindeki meşhur ev

Özellikle 2 insan gücündeki arabalar çok güzel bir teknolojiydi.

Barbie Evi

Böyle bir evde yaşamak bazıları için çok güzel olsa da travma etkisi de yaratabilir.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Çocukluğumuzun en ünlü hikayelerinden birinin evi ile karşı karşıyayız.

Jetson’ların Fütüristik Evi

Gelecek, uçan arabalar, sevimli robotlar ve fütüristik evlerden kurulu.

Bruce Wayne’in Malikanesi

Teknolojinin dolu dolu olduğu bir ev.