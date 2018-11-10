Pek çoğumuzun çocukluğu sabahın en erken saatlerinde çizgi film izleyerek geçti. Bu çizgi filmlerle öylesine bağlar kurduk ki, renkli dünyalarını kendi dünyalarımızla birleştirdik. Sonrasında pek çoğumuzun gerek okul, gerekse de hayatındaki başka evreler bu renkli dünyalardan soyutlanmamızı sağladı.
Bugün sizlere, çizgi filmlerde görmeye alışık olduğumuz ve kendi evimiz gibi yorumladığımız ünlü çizgi filmlerin evlerinin gerçek hallerini listleyeceğiz. Gördüğümüz o güzel çizimler gerçek hayatta olsaydı nasıl olurdu? Gelin birlikte öğrenelim:
Simpsonlar’ın Evi
20 yılı aşkın bir süredir severek takip ettiğimiz çizgi filmin ünlü evinin gerçek hali.
Up
Belki filmdeki gibi balonlarla uçamayacak ama görünüş olarak çok başarılı olmuş.
Süngerbob’un Ananas evi
Sevimli karakterimizin evi de kendisi gibi sevimliydi.
Hobbitlerin Tatlı Evi
Shire’ın güvenli ortamında minik minik evlerde kalmak çok tatlı olmaz mı?
Taş Devrindeki meşhur ev
Özellikle 2 insan gücündeki arabalar çok güzel bir teknolojiydi.
Barbie Evi
Böyle bir evde yaşamak bazıları için çok güzel olsa da travma etkisi de yaratabilir.
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
Çocukluğumuzun en ünlü hikayelerinden birinin evi ile karşı karşıyayız.
Jetson’ların Fütüristik Evi
Gelecek, uçan arabalar, sevimli robotlar ve fütüristik evlerden kurulu.
Bruce Wayne’in Malikanesi
Teknolojinin dolu dolu olduğu bir ev.