Gerçek Oyuncular, İlk Üç Dota Maçında Yapay Zekayı Tokatladı

Elon Musk'ın girişimlerinden biri olan OpenAI, ilk üç ciddi Dota maçında rakiplerinden adeta şamarı yedi ve mağlup oldu.

Daha önce hazırladığımız birkaç haberde satranç ve go gibi oyunlarda artık insanların yapay zekayla kapışamadığından bahsetmiştik. Ancak görünen o ki oyuncular, bu alanda yapay zekaya karşı dünyamızın yegane savunucuları olacaklar.

Aynı zamanda SpaceX'in ve Tesla'nın da CEO'su Elon Musk tarafından desteklenen ve kar amacı gütmeyen yapay zeka şirketinin geliştirdiği OpenAI, Rogers Arena'da gerçekleştirilen ve yapay zekalarla insanların oluşturduğu takımların kapışmasına sahne olan turnuvada başarısız oldu.

Oyunun başlarında yapay zekanın başa baş seyrettiği; ancak daha sonrasında gerçek insanların oluşturduğu takımın, karşı tarafın stratejisini ve oyun şeklini öğrenmekte daha başarılı olduğu görüldü. Bu da demek ki algoritma geliştirilmesi gereken değerler artıkça yapay zekalar burada -henüz- başarısız oluyorlar. OpenAI, geçtiğimiz dönemlerde 1'e 1 maçlarda oldukça sağlam performanslar sergilese de takım maçında sınıfta kaldı.