iOS’ta Gereksiz Dosyaları Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tüm cihazlar gibi iOS işletim sistemine sahip iPad ve iPhone’lar da dahili depolama alanları doldukça yavaşlama ve kasma sorunu ortaya çıkarırlar. Böyle bir durumun önüne geçmek için gereksiz dosyaları silmelisiniz. iOS gereksiz dosya silme işlemi nasıl yapılır sorusunu adım adım detaylarıyla yanıtladık.

Apple’ın iOS işletim sistemine sahip mobil cihazları olan iPad tabletlerin ve iPhone akıllı telefonların dahili depolama alanları giderek artsa da daha önceki modellerde rahatsız edici bir sınırlı depolama alanı var. Bu nedenle belirli aralıklarla gereksiz dosyaları silme işlemi yapmak ve cihazı biraz rahatlatmak gerekiyor. Gereksiz dosyaları silme işlemi cihazı oldukça hızlandıran bir işlemdir.

iOS gereksiz dosyaları silme işlemini uygulamak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemler ile cihazın farklı noktalarındaki gereksiz dosyaları temizleyerek RAM üzerine yüklenen yükü azaltabilir ve cihazı hızlandırabilirsiniz. Gereksiz dosyaları silme işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemler oldukça kolaydır ve her cihazda uygulanabilir.

iOS gereksiz dosyaları silme nasıl yapılır?

Yöntem #1: Safari geçmişini temizleyin.

Safari geçmişini temizleyin. Yöntem #2: Yüksek boyutlu uygulamaları silin ve yeniden yükleyin.

Yüksek boyutlu uygulamaları silin ve yeniden yükleyin. Yöntem #3: Cihazı yeniden başlatın.

Cihazı yeniden başlatın. Yöntem #4: Fotoğraf ve videolarınızı temizleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı temizleyin. Yöntem #5: Üçüncü taraf yazılım ve mobil uygulamalar kullanın.

Yöntem #1: Safari geçmişini temizleyin:

Adım #1: Cihazın Ayarlar sayfasını açın.

Cihazın Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Buradan Safari sayfasını açın.

Buradan Safari sayfasını açın. Adım #3: Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil butonuna dokunun.

Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil butonuna dokunun. Adım #4: Geçmişi ve Verileri Sil butonu ile işlemi onaylayın.

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Safari mobil internet tarayıcısı, dikkat edilmese bile en çok gereksiz dosyanın saklandığı uygulamalardan biridir. Gezindiğiniz her siteye, giriş yaptığınız her hesaba dair veriler Safari içinde saklanıyor ve belki cihazı aldığınız günden beri artan bir veri kalabalığının yükünü taşıyor.

Safari geçmişini temizleyerek gereksiz dosyaları silme işlemi ile ilgili dikkat etmeniz gereken nokta, silme işlemi sonrası giriş yaptığınız tüm hesaplardan çıkacak olmanızdır. Yani eğer hesap giriş bilgilerini bilmediğiniz, Safari üzerinden direkt giriş yaptığınız hesaplarınız varsa giriş bilgilerinizi bir kenara not almak isteyebilirsiniz.

Yöntem #2: Yüksek boyutlu uygulamaları silin ve yeniden yükleyin:

Adım #1: Cihazın Ayarlar sayfasını açın.

Cihazın Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Genel sayfasını açın.

Genel sayfasını açın. Adım #3: iPhone Saklama Alanı ekranını açın.

iPhone Saklama Alanı ekranını açın. Adım #4: Buradan en yüksek boyuta sahip mobil uygulamayı bulun ve kaldırın.

Buradan en yüksek boyuta sahip mobil uygulamayı bulun ve kaldırın. Adım #5: App Store üzerinden aynı mobil uygulamayı yeniden yükleyin.

Maalesef iOS işletim sistemi, Android’de olduğu gibi mobil uygulamanın sahip olduğu verileri özel olarak silme özelliği sunmuyor. Ancak mobil uygulamayı silip yeniden yükleyerek bu gereksiz dosyalardan kurtulabiliyoruz.

Yüksek boyutlu mobil uygulamaları silerek yeniden yükleme yönteminin amacı, uygulamanın kendi boyutundan çok daha yüksek olan ve kullanım sırasında üzerine eklenen belge ve veri yoğunluğunu ortadan kaldırmaktır. Örnek vermek gerekirse; 500 MB indirme boyutuna sahip olan bir mobil uygulama kullanıldıkça 2 GB hatta daha fazla alan kaplayabilir. Silip yeniden yükleyerek kapladığı alanı tekrar 500 MB’a düşürebilirsiniz.

Yöntem #3: Cihazı yeniden başlatın:

Hangi teknoloji ürününü kullanıyorsanız ve hangi sorunu yaşıyor olursanız olun yapmanız gereken ilk işlem, cihazı kapatmak ve yeniden açmaktır. Hatta kapatmışken bir süre kapalı bırakırsanız cihaz ısınma sorunu yaşıyorsa soğuyacaktır.

Yeniden başlatma işlemi cihazın önbelleğini temizler, açılma sırasında var olan ufak hasarlar tamir edilir, en azından açık olan mobil uygulamaların yükü ortadan kalkacağı için uykudan yeni uyanmış bir insana dönüşür. Kalıcı bir etki değil elbette ancak en azından gece uyurken, kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatarak ömrünü uzatabilirsiniz.

Yöntem #4: Fotoğraf ve videolarınızı temizleyin:

Galerinizde ne var ne yoksa silmekten bahsetmiyoruz. Ancak herkesin galerisinde birbirine benzeyen, anlamsız, asla geri dönüp bakılmayacak onlarca belki yüzlerce fotoğraf ve video vardır. Bunların bir kısmını temizlemek oldukça işinize yarayacak.

Fotoğraf ve videolarınızı silmeden önce dilerseniz bir bulut depolama hizmetini kullanarak yedekleme işlemi yapabilirsiniz. Gereksiz dosyaları silme için kontrol etmeniz gereken diğer bir klasör de, Son Silinenler klasörüdür. Burada, silmiş olduğunuz fotoğraf ve videolar 40 gün boyunca saklanır ve cihaz depolama alanını işgal etmeye devam eder. Bu klasörde yapılacak bir temizlik, büyük bir alan yaratabilir.

Yöntem #5: Üçüncü taraf yazılım ve mobil uygulamalar kullanın:

Gereksiz dosyaları silme işlemi için üçüncü taraf yazılım ve mobil uygulama kullanma yöntemi tamamen kullanıcı tercihine ve alışkanlıklarına göre uygulanabilir bir yöntemdir. Hem uygulama mağazalarında hem de farklı internet sitelerinde iOS gereksiz dosyaları temizleme işlemi için geliştirilmiş ücretli ve ücretsiz pek çok uygulama ve yazılım bulunuyor.

iOS mobil cihazlarda gereksiz dosyaları silme işlemi yapan mobil uygulama ve yazılımların çok işe yarar olduğu düşünülmüyor. Böyle bir uygulama indirdim ve hayatım değişti diyen pek kullanıcı yok. Bu nedenle, güvenilir bir uygulama ya da yazılım buluyorsanız kullanabilirsiniz ancak yukarıdaki elle temizleme yöntemleri işinizi görecektir.

iOS işletim sistemi genel olarak gereksiz dosyaları silme işlemi gibi işlemler için çok geniş yöntemler sunmuyor. Ancak anlattığımız yöntemlerin oldukça etkili olduğunu göreceksiniz. Ne yaparsanız yapın yavaşlama ve kasma sorunları devam ediyorsa yeni bir cihaz bakmanın zamanı gelmiş olabilir.