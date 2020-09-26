Önemli dosyalarınızı saklamanın en güvenli yollarından bir tanesi de bulut depolama hizmetlerini kullanmaktır. Dosyalarınızı çevrimiçi olarak saklayan bulut depolama hizmetlerine pek çok farklı cihazdan erişim şansınız da bulunuyor. Sizin için en çok hafıza sunan bulut depolama uygulamaları listesi hazırladık ve hizmetlerin öne çıkan özelliklerini anlattık.

Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve önemli dosyalarınızı bilgisayarınızın, tabletinizin ya da akıllı telefonunuzun dahili depolama alanında saklamak her zaman doğru bir tercih olmayabilir. Cihazın başına gelebilecek olası bir kaza ya da bir cihaz değişimi sonrası tüm dosyalarınızı kaybetme ihtimaliniz var. Böyle bir durumla karşılaşmamak için dosyalarınızı bulut depolama hizmetlerinde de yedeklemeniz tavsiye ediliyor.

Bulut depolama hizmetlerinde saklanan dosyalarınızın başına, bir harici diskin ya da cihazın depolama alanının başına gelebilecek kazalar gelmez. Bulut depolama hizmetleri dosyalarınızı çevrimiçi olarak sakladıkları için olası fiziksel kazalardan korunur ve pek çok farklı yerden erişim imkanınız olur. Sizin için en çok hafıza sunan bulut depolama uygulamaları listesi hazırladık ve hizmetlerin öne çıkan özelliklerini anlattık.

Bulut depolama nedir?

Bulut depolama; bir hizmet sağlayıcısının sunucusunun ağı üzerinde kullanıcı için bir alan oluşturması ve bu alanda kullanıcının dosyalarını depolamasıdır. Bulut depolama, kullanıcının dosyalarını çevrimiçi olarak kaydettiği için olası tüm fiziksel kazalardan uzak durumdadır.

Çevrimiçi olarak depolanan bu dosyalara ulaşmak için yalnızca bir internet bağlantısına ve bulut depolama hizmeti hesabınızın giriş bilgilerine ihtiyacınız var. Böylece dilediğiniz cihazdan dosyalarınıza erişebilirsiniz. Bulut depolama hizmetleri ücretsiz olarak sınırlı bir depolama alanı sunarlar, daha fazla alan istiyorsanız ücretli abonelik planlarını inceleyebilirsiniz.

En iyi bulut depolama sağlayıcıları:

Mega, 50 GB

Google Drive, 15 GB

Yandex.Disk, 10 GB

pCloud, 10 GB

Box, 10 GB

IDrive, 5GB

Microsoft OneDrive, 5GB

Apple iCloud, 5 GB

Dropbox, 2 GB

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 2 GB

Dropbox ile ilgili daha önce yazdığımız detaylı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. Dropbox, sunduğu ücretsiz alan az gibi görünse de; ücretsiz alan arttırma, geniş paylaşım seçenekleri ve profesyonel kullanımda sunduğu avantajlarla öne çıkan bir bulut depolama hizmetidir.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 5 GB

Microsoft’un kullanıcılarına sunduğu bulut depolama hizmeti olan Microsoft OneDrive, özellikle Windows işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları için pek çok kolaylık sunuyor. Tek bir bulut depolama alanı üzerinden tüm Microsoft hizmetlerine ulaşmanızı sağlaması ile öne çıkıyor.

Windows işletim sistemine sahip cihazınıza indirebileceğiniz versiyonu ile Office 365 gibi hizmetlere kolayca erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayarınızdaki Dosya Gezgini’nde bulunan dosyaları da kolayca bulut depolama alanınıza aktararak, farklı paylaşım ya da depolama hizmetleriyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ücretli abonelik planları ile sunulan depolama alanını daha da genişletebilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 5 GB

Apple’ın kullanıcılarına sunduğu bulut depolama hizmeti olan Apple iCloud, Apple ekosistemine dahil olan kullanıcılar için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yalnızca bir iPhone ya da iPad değil, aynı zamanda macOS işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız iCloud sizin için en doğru seçenek olacaktır.

Elbette, ücretsiz olarak sunduğu depolama alanı bu kadar geniş bir ekosistem için yeterli değil ancak ücretli abonelik planları ile bu alanı daha da genişletebilirsiniz. Birden çok Apple cihaz kullanan ya da Apple cihazlarla daha sık paylaşım yapan kullanıcılar için oldukça başarılı ve kullanışlı bir bulut depolama hizmetidir.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 5 GB

IDrive, ücretsiz olarak çok geniş bir depolama alanı sunmasa bile yedeklenen dosyalara verdiği değer ile bir adım önde olan bir depolama hizmetidir. Örnek vermek gerekirse; bulut depolama alanında bir şey oldu ve tüm verilerinizi kaybettiniz. IDrive, verilerinizi aynı zamanda fiziksel bir depolama alanında da sakladığı için verilerinizi kurtarabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra, IDrive bulut depolama alanında bulunan dosyalarınız siz sildiğiniz anda yok olmuyor. Siz hangi dosyayı silerseniz silin, veriler yaklaşık bir ay daha saklanıyor. Böylece kazara silinen herhangi bir dosyayı her zaman kurtarma şansınız oluyor.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 10 GB

Yandex’in kullanıcılarına sunduğu bulut depolama hizmeti olan Yandex Disk, Google Drive’dan sonra ücretsiz olarak en geniş depolama alanı sunan bulut depolama hizmetlerinden bir tanesi. Yandex Disk ayrıca, otomatik senkronizasyona izin verirseniz mobil cihazınızdaki fotoğraflar için sınırsız bir depolama alanı daha sunuyor.

Yandex; internet tarayıcısı, arama motoru, e-posta hizmeti ile Asya pazarında başarılı adımlar atıyor. Dünya devleriyle rekabet edebilmek için sunduğu ücretsiz hizmetler dikkate değer. Yedeklenen dosyaların paylaşımı konusunda da pek çok farklı hizmet sunuyor.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 10 GB

pCLoud’un ücretsiz olarak sunduğu depolama alanı hiç fena değil. Aynı zamanda yükleme sırasında sunduğu bant genişliği ile dosya yükleme sınırınız olmadığı gibi, çok daha hızlı dosya yedekleme şansınızı oluyor.

Şirket ve sunucular İsviçre’de bulunuyor. Bunun anlamı oldukça yüksek bir güvenlik seviyesi demektir. Hizmetin ücretli versiyonlarında her bir dosya için ayrı ve güçlü bir şifreleme sistemi talep edebiliyorsunuz. pCloud, gizliliğine önem veren kullanıcılara hitap eden bir bulut depolama hizmeti.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 10 GB

Box bulut depolama hizmeti, ücretsiz olarak sunduğu 10 GB depolama alanı ile en geniş ücretsiz depolama alanı sunan bulut depolama hizmetlerinden bir tanesi. Her cihazla senkronize olarak çalışabilen Box, tüm dosyalarınıza kolay erişim imkanı sunuyor.

Office 365 ve G-Suite gibi farklı sağlayıcıların sunduğu hizmetlere kolayca entegre olabilen Box, güvenlik açısından da oldukça başarılı. Box bulut depolama alanına yedeklediğiniz her bir dosya için farklı ve birden çok şifreleme yöntemi kullanabiliyorsunuz. Daha geniş bir depolama alanı ve farklı güvenlik seçenekleri için ücretli abonelik planlarını inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 15 GB

Google’ın kullanıcılarına sunduğu bulut depolama hizmeti olan Google Drive, ücretsiz 15 GB olarak sunduğu depolama alanı ile ücretsiz en geniş depolama alanı sunan bulut depolama hizmetlerinden bir tanesidir. Ücretli abonelik planları ile bu alanı daha da genişletebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip cihazlarda zaten yüklü olarak gelen Google Drive, Android kullanıcıları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Google Fotoğraflar gibi yan hizmetleriyle de kullanım kolaylığı sunuyor. Aynı zamanda diğer Google hizmetleri ile senkronize çalışması da öne çıkan bir avantaj.

Ücretsiz olarak sunduğu alan: 50 GB

Mega, diğer bulut depolama hizmetlerinin yakınından bile geçemediği kadar geniş bir ücretsiz depolama alanı sunuyor. Böyle geniş bir ücretsiz depolama alanını son derece kullanışlı bir arayüz ile destekleyen Mega, güvenlik konusunda da öne çıkıyor.

Mega bulut depolama hizmeti size gizli bir bağlantı üzerinden dosya depolama ve şifre anahtarı üzerinde tam kontrol imkanı sunuyor. Bu sayede bizzat bulut hizmeti sağlayıcı bile sizin bulut depolama alanında yedeklediğiniz dosyalara erişemiyor. Son derece etkili bir güvenlik önlemi.

Sizin için güvenle kullanabileceğiniz en iyi bulut depolama uygulamaları listesi hazırladık ve hizmetlerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Bulut depolama hizmetlerinin ücretli abonelik planlarını inceleyerek daha geniş depolama alanlarına, farklı güvenlik ve paylaşım seçeneklerine ulaşabilirsiniz.