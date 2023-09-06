Az ve Öz Konuşanların Bile Durup Düşüneceği Bu Testte Gereksiz Kelimeleri Bulabilir misin?

16 dk okuma süresi
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Dilimizde gereksiz kelime kullanımı ile ortaya çıkan anlatım bozukluğu, iletişimimizde yaygın bir sorundur. Bu olumsuzluklar hem yazılı hem de sözlü iletişimin etkilerini azaltırken anlam karmaşıklığına neden olur.

İster günlük konuşmalarımızda ister profesyonel yazılarımızda doğru ve etkili iletişim için gereksiz kelimelerden arınmak adına yapmanız gereken aslında oldukça basit. Sözcüğü cümleden çıkardığınızda anlam bozukluğu olmuyorsa o sözcük gereksizdir.

Özellikle eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile aslında cümle içerisinde yapılan kalabalık, gereksiz bir fiilimsi ya da bağlaç ile de oluşur.

Bakalım bu testteki anlatım bozukluklarını bulabilecek kadar duru bir dil mi kullanıyorsunuz?

Herkesin ağzına dolanmış bir yanlışla başlayalım.

anlatım bozukluğu

Doğrusu

Kışın sık sık duyduğumuz gereksiz kelime kullanımını bakalım bulabilecek misiniz?

imla kuralları

Doğrusu

İkisini aynı anda kullanmak yerine hangisini seçersiniz?

gereksiz kelime kullanımı

Doğrusu

Kulağınızı tırmalayan kelimeyi kaç saniyede bulabileceksiniz?

zarf kullanımı

Doğrusu

Cümlede bir çelişki var ama ne?

çelişkili cümleler

Doğrusu

Bu yanlışı çok duyduğunuzu biliyoruz ama her duyduğunuza inanmayın.

eş anlamlı kelimeler

Doğrusu

Hem öyle hem öyle olmaz ki ama.

eş anlamlı kelimelerle anlatım bozukluğu

Doğrusu

Sadece halk arasında değil televizyon yayınlarında bile sıklıkla duyduğumuz bu hatanın farkında mısın?

türkçe testi

Doğrusu

Zor bir cümle daha geliyor. Bakalım üç saniye içerisinde doğrusunu bulabilecek misin?

imla kuralları testi

Doğrusu

Yeni cümlemizdeki yanlışı bulmak biraz zamanınızı alabilir.

anlatım bozukluğu testi

Doğrusu

Kaldı son 5 soru. Umarım bu son 5'te de başarıyı yakalarsınız.

anlatım bozukluğuna örnek

Doğrusu

Cümle içerisindeki gereksiz kelimeyi kullanmasanız da aslında ne demek istediğinizi anlatabilirsiniz.

gereksiz kelime kullanımına örnekler

Doğrusu

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu kaç saniyede fark edeceksiniz?

eş anlamlı kelimeler testi

Doğrusu

Yeni cümledeki hatayı daha kısa sürede bulacağınıza eminiz.

yazım kuralları

Doğrusu

Yazılı metindeki hatayı gördünüz mü?

eş anlamlı kelimelere örnek

Doğrusu
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