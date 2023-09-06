İster günlük konuşmalarımızda ister profesyonel yazılarımızda doğru ve etkili iletişim için gereksiz kelimelerden arınmak adına yapmanız gereken aslında oldukça basit. Sözcüğü cümleden çıkardığınızda anlam bozukluğu olmuyorsa o sözcük gereksizdir.
Özellikle eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile aslında cümle içerisinde yapılan kalabalık, gereksiz bir fiilimsi ya da bağlaç ile de oluşur.
Bakalım bu testteki anlatım bozukluklarını bulabilecek kadar duru bir dil mi kullanıyorsunuz?
Herkesin ağzına dolanmış bir yanlışla başlayalım.
Doğrusu
Kışın sık sık duyduğumuz gereksiz kelime kullanımını bakalım bulabilecek misiniz?
Doğrusu
İkisini aynı anda kullanmak yerine hangisini seçersiniz?
Doğrusu
Kulağınızı tırmalayan kelimeyi kaç saniyede bulabileceksiniz?
Doğrusu
Cümlede bir çelişki var ama ne?
Doğrusu
Bu yanlışı çok duyduğunuzu biliyoruz ama her duyduğunuza inanmayın.
Doğrusu
Hem öyle hem öyle olmaz ki ama.
Doğrusu
Sadece halk arasında değil televizyon yayınlarında bile sıklıkla duyduğumuz bu hatanın farkında mısın?
Doğrusu
Zor bir cümle daha geliyor. Bakalım üç saniye içerisinde doğrusunu bulabilecek misin?
Doğrusu
Yeni cümlemizdeki yanlışı bulmak biraz zamanınızı alabilir.
Doğrusu
Kaldı son 5 soru. Umarım bu son 5'te de başarıyı yakalarsınız.
Doğrusu
Cümle içerisindeki gereksiz kelimeyi kullanmasanız da aslında ne demek istediğinizi anlatabilirsiniz.
Doğrusu
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu kaç saniyede fark edeceksiniz?
Doğrusu
Yeni cümledeki hatayı daha kısa sürede bulacağınıza eminiz.
Doğrusu
Yazılı metindeki hatayı gördünüz mü?
Doğrusu