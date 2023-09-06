Dilimizde gereksiz kelime kullanımı ile ortaya çıkan anlatım bozukluğu, iletişimimizde yaygın bir sorundur. Bu olumsuzluklar hem yazılı hem de sözlü iletişimin etkilerini azaltırken anlam karmaşıklığına neden olur.

İster günlük konuşmalarımızda ister profesyonel yazılarımızda doğru ve etkili iletişim için gereksiz kelimelerden arınmak adına yapmanız gereken aslında oldukça basit. Sözcüğü cümleden çıkardığınızda anlam bozukluğu olmuyorsa o sözcük gereksizdir.

Özellikle eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile aslında cümle içerisinde yapılan kalabalık, gereksiz bir fiilimsi ya da bağlaç ile de oluşur.

Bakalım bu testteki anlatım bozukluklarını bulabilecek kadar duru bir dil mi kullanıyorsunuz?

Herkesin ağzına dolanmış bir yanlışla başlayalım.

Doğrusu

Kışın sık sık duyduğumuz gereksiz kelime kullanımını bakalım bulabilecek misiniz?

Doğrusu

İkisini aynı anda kullanmak yerine hangisini seçersiniz?

Doğrusu

Kulağınızı tırmalayan kelimeyi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Doğrusu

Cümlede bir çelişki var ama ne?

Doğrusu

Bu yanlışı çok duyduğunuzu biliyoruz ama her duyduğunuza inanmayın.

Doğrusu

Hem öyle hem öyle olmaz ki ama.

Doğrusu

Sadece halk arasında değil televizyon yayınlarında bile sıklıkla duyduğumuz bu hatanın farkında mısın?

Doğrusu

Zor bir cümle daha geliyor. Bakalım üç saniye içerisinde doğrusunu bulabilecek misin?

Doğrusu

Yeni cümlemizdeki yanlışı bulmak biraz zamanınızı alabilir.

Doğrusu

Kaldı son 5 soru. Umarım bu son 5'te de başarıyı yakalarsınız.

Doğrusu

Cümle içerisindeki gereksiz kelimeyi kullanmasanız da aslında ne demek istediğinizi anlatabilirsiniz.

Doğrusu

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu kaç saniyede fark edeceksiniz?

Doğrusu

Yeni cümledeki hatayı daha kısa sürede bulacağınıza eminiz.

Doğrusu

Yazılı metindeki hatayı gördünüz mü?