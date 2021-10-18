Hizmet macerasına Türkiye’de başlayıp Avrupa’da ülke ülke gezmeye başlayan Getir, bugün yeni bir ülkede daha hizmet vermeye başladığını açıkladı. Portekiz’de faaliyete başladığını resmen duyuran şirketin ülkedeki ilk durağı ise başkent Lizbon.

Market ürünleri teslimatı yapmak üzere 2015’te kurulan ve zamanla yemek teslimatı gibi hizmetlerle işlevini büyüten Getir, yurt dışındaki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. En son İtalya’nın Milano kentinde faaliyete başlayan şirket, bu kez yönünü batıya çevirdi.

Yaklaşık 3 hafta önce hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaran Getir, 1 ay bile beklemeden bu sefer Portekiz’e zıpladı. Avrupa’da gittikçe yayılmaya ve sevilmeye başlayan şirketin buradaki faaliyeti, ilk olarak başkent Lizbon’da başlayacak.

Getir’in bugün yayınladığı Portekiz videosu:

Getir, bugün Twitter’dan paylaştığı video ile Portekiz’de de faaliyete başladığını resmen duyurdu. Yakın zamanda İngiltere’de yayınlanan reklamından da bahsettiğimiz şirket, geçtiğimiz günlerde Avrupa’da yılın en çok indirilen uygulaması haline geldi. Bugünkü güncellemeye kadar Türkiye, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da hizmet verdiğini bildiğimiz Getir, gittiği sekizinci ülkede ilk olarak başkent Lizbon’da hizmet verecek.

Getir Avrupa’ya hızlı bir giriş yaptı ve ülke ülke yayılmaya devam ediyor. Gittiği her ülkede şimdiden hatırı sayılır bir popülerlik kazanan şirketin bir sonraki hedefi ise haritada yeni bir kıtanın kilidini açmak. Şu anda ABD pazarına girmek için çalışmalar yürüten Getir, yıl sonuna kadar bunu gerçekleştirerek hizmet verdiği ülke sayısını 9’a çıkaracak.