ABD'li DoNotPay isimli bir girişim, tarihte ilk kez yapay zekânın bir duruşmaya katılacağını açıkladı. "Dünyanın ilk robot avukatı" olarak nitelendirilen sistem, şubat ayında hız cezası alan bir sanığa danışmanlık yapacak.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün hayatımızın içinde yer ediniyor. ChatGPT ve Midjourney, sosyal medyada herkesin gündeminde olmaya devam ederken birkaç ay önce yapay zekânın siyasete atılıp parti kurduğunu bile görmüştük. Şimdi ise bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüştüğünü gösteren bir gelişme daha yaşandı.

ABD merkezli DoNotPay isimli girişim tarafından geliştirilen bir yapay zekânın avukat olarak duruşmaya katılacağını açıkladı. Hukuk alanında bir ilke imza atacak olan bu olayda, yapay zekânın mahkemede bir sanığa kulaklık yardımıyla danışmanlık yapacağı ifade edildi.

“Dünyanın ilk robot avukatı”, şubat ayında mahkemeye çıkacak

Duruşmanın kesin tarihinin ne zaman olacağı açıklanmazken şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği bildiriliyor. Yapay zekânın, aşırı hız yapmaktan dolayı mahkemeye çıkacak bir sanığa kulaklık yoluyla danışmanlık yapacağı ve para cezası konusunda yardımcı olmaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında. Sanığın gizliliğinin korunması için kimliği ve dava hakkındaki diğer detayların paylaşılmadığını eklemeden geçmeyelim.

DoNotPay’in CEO’su Joshua Browder, mahkemedekilerin bu durumdan haberinin olmayacağını söylüyor. Dünyanın birçok ülkesinde telefonların ve internete bağlı cihazların mahkemelerde kullanılması yasak. Ancak Browder, kulaklıkların kullanımının bir sıkıntı oluşturmayabileceğini düşünüyor. CEO ayrıca, hız cezası gibi hafif bir konu olduğu için oluşabilecek sonuçlardan endişelenmediklerini söylerken bunun bir deney olduğunu ve risk almayı sevdiklerini söylüyor.

Bunlar dışında yine bir aşırı hız cezası nedeniyle Zoom üzerinden görülecek bir davada da yapay zekânın kullanılacağı aktarıldı. Burada ise bir teleprompter yoluyla sanığa danışmanlık verileceği ifade edildi.

DoNotPay, aslında 2015 yılında basit bir sohbet robotu olarak hayatına başlamıştı. O zamandan beri de sitesi üzerinden aldıkları cezaları en aza indirmek isteyen insanlara hukuki yardım sunuyordu. Sohbet botlarındaki gelişmelerle birlikte çok daha iyi hâle gelmesi de de ilk kez gerçek bir duruşmada kullanılmasının yolunu açtı. Gerçekten başarılı olup olmayacağını şubat ayında göreceğiz.