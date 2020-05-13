Tarihe adını başarı hikayeleriyle kazıyan, bugüne kadar birçok insanın almadığı riskleri alıp büyük bir cesaretle önemli olaylara imza atan insanların hayatları, büyük hayalleri olan insanlar için ilham kaynağı oluyor. Facebook, Apple ve McDonald's gibi önemli markaların kuruluş hikayelerine yer veren girişimcilik filmlerini derledik. Girişimci ruha sahip herkesin ilham kaynağına ihtiyacı var. Biz de gerçek hikayelerden uyarlanmış olan girişimcilik filmlerini bir araya getirdik.

Başarılı insanların hayat hikayelerini dinlemek, hangi yollardan geçtiğini görmek hayallerimizi gerçekleştirmek için büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Girişimcilik filmleri sayesinde bu başarılı insanlarla tanışma fırsatımız olmasa da başarılarının ardındaki sırrı rahatça beyazperdeden öğrenebiliyoruz.

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’tan severek gittiğimiz ünlü restoran zinciri McDonald’sın kuruluş hikayesine kadar birçok başarılı konuyu ele alan girişimcilik filmleri listemizi yazımızda bulabilirsiniz.

En iyi girişimcililk filmleri:

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)

Becoming Warren Buffet

The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme)

Social Network (Sosyal Ağ)

Money Ball (Kazanma Sanatı)

The Inventor Out For Blood in Silicon Valley

The Aviator (Göklerin Hakimi)

Steve Jobs

The Founder

Startup.com

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı):

Yayın Tarihi: 2013

Tür: Biyografi, Suç, Dram

IMDb: 8.2

Rotten Tomatoes: %79

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

Girişimcilik filmleri listemizin en başında The Wolf of Wall Street bulunuyor. Gerçek hayattan esinlenilmiş bu filmin yönetmen koltuğunda usta isim Martin Scorsese otururken, baş kahraman Jordan Belfort rolünde ise yine başka bir isim Leonardo DiCaprio bulunuyor. Jordan, 23 yaşında gözünü para hırsı bürümüş bir gençtir ve kolay yoldan para kazanmak için Wall Street’te komisyoncu olarak işe başlar. Zamanla kazandığı parayı anında yiyebilen, gece hayatına, uyuşturucuya ve kadınlara düşkün biri haline gelen Jordan’ın hayatı gittikçe pis bir hal almaya başlar.

Becoming Warren Buffet

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Biyografi, Belgesel

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Susan Buffett, Warren Buffett, Bill Gates

Tarihin en saygın yatırımcı ve finansçı insanlarında biri olan Warren Buffet 69,8 milyar dolarlık bir servete sahip ve bu belgeselde bugüne kadar daha önce dile getirmediği sırlarını açığa dökerek, nasıl bu kadar başarılı bir insan haline geldiğini anlatıyor. Buffet, belgeselde aynı zamanda insanlara paranın hiçbir değeri kalmadığı durumlarda insan için neyin önemli olduğunu da dürüst bir dille anlatıyor.

The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme):

Yayın Tarihi: 2006

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %67

Oyuncular: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith

Chris Gardner’ın kendi hayat öyküsünü yazdığı The Pursuit of Happyness adlı kitaptan uyarlanan Umudunu Kaybetme filmi, izleyenlerde duygusal bir sel etkisi yaratacak cinsten. Chris Gardner, eşi evi terk ettikten sonra oğluyla birlikte yalnız yaşamaya başlar ve parasal anlamda durumu gittikçe kötüleşir. Tıbbi malzeme satarak oğluyla birlikte geçinmeye çalışan Gardner, bir gün yeni tanıştığı zengin bir kişi sayesinde borsada başarılı olmak için risk alıp kursa gitmeye başlar. Gittiği kurs yüzünden Gardner’ın ve oğlunun hiçbir maddi güvencesi kalmamıştır ve başarıya giden yolda olaylar sokakta bir bankta uyumaya kadar gider.

Social Network (Sosyal Ağ):

Yayın Tarihi: 2010

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

Girişimcilik filmleri listemizin en ünlü filmlerinden biri olan Social Network, tüm dünyayı etkisi altına alan sosyal medya platformu Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve arkadaşlarının hayatını anlatıyor. Mark, üniversitede kız arkadaşı tarafından terk edildikten sonra bütün kızlara karşı nefret duymaya başlar ve okulda kızların görünüşlerinin oylanabileceği bir site kurar. Site her ne kadar insanların gizlilik kurallarını ihlal etse de büyük ilgi görür ve Facebook’un temelleri atılmış olur.

Money Ball (Kazanma Sanatı):

Yayın Tarihi: 2011

Tür: Biyografi, Dram, Spor

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill

Bennet Miller tarafından yönetilen bu filmde baş kahraman Billy Beane rolünde Brad Pitt oynuyor. Billy, herkes tarafından deli olarak nitelendirilse de, neredeyse batmak üzere olan "Oakland A" adındaki bir beyzbol takımını kısıtlı bütçeyle yeniden ayağa kaldırarak zengin takımlara karşı meydan okumaya başlar.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Belgesel

IMDb: 7,1

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: Alex Gibney, Errol Morris, Elizabeth Holmes

Girişimcilik filmleri listemizde bulunan bu film, listedeki diğer filmlerden daha farklı bir konuyu ele alıyor. Sağlık sektöründe bugüne kadar yaşanmış en yüz kızartıcı olaylardan birisini anlatan bu filmde Elizabeth Holmes’un 19 yaşında kurduğu "Thenaros" adlı girişimiyle sağlık dünyasını dolandırarak milyarder olma hikayesini konu alınıyor. Elizabeth, Thenaros’la birlikte kan testleri yapılabilmesi için gerekli olan kan miktarından bin kat daha az kanın yeterli olabileceği bir test piyasaya sürerek yatırımcıları şirketinde topladı ve bir süre sonra bu testlerin kandırmaca olduğu fark edilip soruşturma altına alınarak bütün mal varlığına el konuldu.

The Aviator (Göklerin Hakimi):

Yayın Tarihi: 2004

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale

Usta oyuncu Leanordo DiCaprio’nun oynadığı bu film, ünlü bir film yapımcısı ve pilot olan Howard Hughes’ın hayatını anlatıyor. Babasından kalan servetle Birinci Dünya Savaşında savaşan uçakları konu alan “Cehennem Melekleri” adlı bir film çeker ve bu film ona hem şöhretlerin hem de pilotların dünyasında büyük bir kapı açar.

Steve Jobs:

Yayın Tarihi: 2015

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen

Dev teknoloji markası Apple’ın kurucusu olan Steve Jobs’un hayatını anlattığı bu film, Apple’ın ve özellikle Macintosh’un gelişimden kişisel anılarına kadar Steve Jobs’un hırs dolu hayatını anlatıyor. Filmde Michael Fassbender Steve Jobs rolündeyken Macintosh’un pazarlama müdürü ve Steve Jobs’un yakın arkadaşı Joanna Hoffman’ı ise Kate Winslet canlandırıyor.

The Founder:

Yayın Tarihi: 2016

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch

Hepimizin severek gittiği ünlü restoran zinciri McDonalds’ın kuruluş hikayesini merak ediyorsanız, The Founder’ın hikayeyi en baştan anlattığını söyleyebiliriz. Restoran dünyasında yeni bir akım başlatan McDonald kardeşler, restoranlarına gelen müşterilerin siparişlerini verdikleri gibi ürünlerin teslim edilmesini sağlayan bir sistem geliştirirler. Milkshake karıştırıcısı satan Ray Kroc, bir gün restorana geldiğinde bu sistemin karşısında adeta büyülenir ve McDonald kardeşlerle birlikte yeni bir restoran zinciri kurarak işlerin büyümesini sağlar.

Startup.com:

Yayın Tarihi: 2001

Tür: Belgesel

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Kaleil Isaza Tuzman, Tom Herman, Kenneth Austin

Girişimcilik filmleri listemizin sonunda iki hevesli girişimcinin kurmuş olduğu GovWorks.com adlı bir internet sitesinin başına gelen olayları anlatan Startup.com bulunuyor. Film, iş ortakları ve iş arkadaşlarının arasında geçebilecek senaryolar hakkında insanlara hayat dersi verirken bir yandan da girişimde bulunan insanların başına gelen yatırımcı bulma gibi zorlukları anlatıyor.