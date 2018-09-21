Tap Systems tarafından üretilen giyilebilir klavye, sanal gerçeklik ortamlarında yazı yazmak gibi işleri bir hayli kolaylaştırıyor.

Sanal gerçeklik deneyimi, şimdiye kadar oyun ve eğlence sektörüne odaklanmış durumdaydı; zira herhangi bir dokümana yazı yazmak veya bir e-posta göndermek, işaretle-tıkla yöntemiyle çalışan sanal klavyeler yüzünden oldukça külfetli ve verimsiz bir hal almaktaydı.

Tap Systems adlı bir firma, ürettiği giyilebilir klavyesini Microsoft’un sanal masaüstü ortamında çalıştırarak, herhangi bir işin bu klavye sayesinde kolayca yapılabileceğini gösterdi.

Tap Systems’in bu giyilebilir klavyesi, muştaya benzer şekilde parmak diplerine oturtularak kullanılıyor. Parmaklarınız ile yaptığınız dokunma hareketlerini algılayan bu klavye, Bluetooth desteği sunan herhangi bir cihaza bağlanabiliyor. Tap’in bu ürünü her ne kadar giyilebilir klavye olarak anılsa da; işaretleme, tıklama ve kaydırma gibi tüm hareketlerin yapılmasını da olanak tanıyor.

Cihazın Microsoft sanal masaüstü ortamında nasıl kullanıldığına yer veren bir demo video, iletişimin bu cihaz sayesinde nasıl daha içgüdüsel hale geldiğini gözler önüne sererken; bu cihazın bu tip entegre sanal gerçeklik teknolojileri için muhtemelen bir örnek teşkil edecebileceğini de gösteriyor.

Oculus Rift ve HTC Vive üzerinde çalışan sanal masaüstü uygulamalarıyla da uyumlu olan cihaz, Tap’in resmi sitesinde 180 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.