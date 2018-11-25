Gizlilik Odaklı Akıllı Telefon İşletim Sistemi: /e/

Sizden kişisel verileriniz talep etmeyen, reklam kimliğinizi izlemeyen, konumunuza ihtiyaç duymayan bir işletim sistemi olsun istemez miydiniz? /e/, akıllı telefonlar için geliştirilmiş ve gizliliğinize saygı duyan bir işletim sistemi.

Android işletim sisteminin popülerliğinin getirdiği avantajlar olmasına rağmen, kişisel verilerimizi kimlerin, nasıl kullandığı hakkında pek bilgimizin olmaması, herkes için büyük bir sorun. Eğer siz de Android işletim sisteminin, verilerinize erişme isteğinden sıkıldıysanız, /e/ tam da size göre.

/e/, şu an için bazı markaların bazı modellerinde kullanılabiliyor. Yapılan yeni bir duyuruyla, desteklenen cihaz sayısı arttırıldı. Artık Google Pixel XL, OnePlus 5T ve birçok Xiaomi telefonu /e/ yi kullanabilecek. Desteklenen tüm modellerin listesine buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

/e/, LineageOS ismi verilen bir işletim sisteminden, Android kullanıcıları için özel bir ROM olarak sunuluyor. İşletim sistemi kişisel verilerinize saygı duyduğundan, ROM da Google’a veri aktaran herhangi bir yazılım içermiyor.

Uygulama problemi yaşarız diye düşünüyorsanız, /e/ için uygulamaları, halihazırda yüklü gelen MicroG’den indirebilirsiniz. Ayrıca bir not olarak belirtelim, MicroG, Google Hizmetlerine ihtiyaç duymadan telefonunuzda uygulamaları çalıştırabildiğiniz bir açık kaynak kod projesidir.

Gizlilik ve veri koruması dışında /e/, (user@e.email) şeklinde alabileceğiniz kullanıcı kimlikleri ile e-posta, takvim gibi birkaç çevrimiçi hizmet sunuyor.

Porjenin sahibi şirket, Ocak 2019’dan itibaren /e/ ile çalışan telefonlar satışa çıkarmayı planlıyor. /e/ hakkında daha detaylı bilgiye resmi sitesinden Türkçe olarak ulaşabilirsiniz.