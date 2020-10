Giriş Seviye Akıllı Telefon Dostu Gmail Go Yayınlandı

Giriş seviye akıllı telefonlarda daha performanslı bir e-posta hizmeti sunmayı amaçlayan Gmail Go yayınladı. Uygulama, tüm Android kullanıcıları tarafından indirilebiliyor.

Android işletim sisteminin sahibi Google, tüm akıllı telefonların en yüksek donanımlara sahip olmadığını bildiğinden zayıf donanımlı bütçe dostu akıllı telefonlar için ana uygulamalarının birer ‘Go’ versiyonunu sunuyor. Google Go, Google Asistan Go, Google Haritalar Go gibi isimlere sahip olan bu uygulamalar, tam sürümlerine kıyasla daha basit bir arayüz ve özellik yelpazesi sunarak ‘zayıf’ akıllı telefonlarda yüksek performans sağlıyor.

Google, sol olarak e-posta servisi Gmail için bir ‘Go’ uygulama yayınladı ve Gmail Go artık tüm Android akıllı telefon kullanıcılarının erişimine açılmış durumda. Genel olarak baktığımızda orijinal Gmail uygulamasıyla aynı tasarım diline sahip olan Gmail Go, buna karşın sistemi yoran tasarım detaylarına ya da Google Meet entegrasyonuna sahip değil.

Gmail ile Gmail Go arasındaki fark oldukça az

Solda Gmail, sağda ise Gmail Go'nun ekran görüntüsü yer alıyor

Yukarıdaki ekran görüntülerinde orijinal Gmail uygulamasıyla Gmail Go uygulamasını yan yana görüyorsunuz. Ana ekrana baktığımızda iki uygulama arasındaki en büyük farkın araba çubuğundaki gölgeli renklendirme ve alttaki Meet butonu olduğu görülüyor. Bununla birlikte Google, Gmail Go’da uygulamanın FPS değerini de düşürmüş durumda. Bu nedenle uygulama tam sürüme göre daha az akıcı görünse de bu durum daha performanslı çalışmasını sağlıyor.

‘Go’ uygulamalar daha çok Android Go ile çalışan telefonların Google hizmetlerinden tam performans faydalanabilmesi için geliştiriliyor olsa da tüm Android kullanıcılarının bu uygulamalara erişimi bulunuyor. Eğer orijinal Gmail uygulamasından daha az ‘havalı’ ancak daha performanslı bir uygulama arıyorsanız, buraya tıklayarak Gmail Go uygulamasına bir şans verebilirsiniz.