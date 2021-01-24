Warner Bros., bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Godzilla vs. Kong filminin gerilim dolu ilk fragmanını yayınladı. King Kong ile Godzilla arasındaki savaşı konu edinecek olan yapım, önümüzdeki mart ayında izleyiciyle buluşacak.

Sinemanın en ikonik canavarlarından ikisinin savaşını konu alan Godzilla vs. Kong filminden merakla beklenen ilk fragman nihayet geldi. 2017 yapımı Kong: Kafatası Adası ve 2019 yapımı Godzilla II: Canavarlar Kralı'nın devamı niteliğinde olacak Godzilla vs. Kong, 26 Mart 2021 tarihinde beyaz perdede ve HBO Max'te yayınlanacak.

Geçtiğimiz günlerde çıkan dedikodulara göre yapımcı şirketler Warner Bros. ve Legendary Entertainmet, filmin HBO Max'te yayınlanması konusunda anlaşamamış ve tartışma çıkmıştı. Aktarılanlara göre Legendary Entertainment, WarnerMedia'nın Godzilla vs. Kong'u HBO Max'te yayınlaması için en az 250 milyon dolar istiyor. Ayrıca Legendary'nin Godzilla vs. Kong'un hem dijital platformlarda hem de sinemalarda yayınlanacağından haberinin olmadığı da iddia edilmişti.

Godzilla vs. Kong filminin gerilim dolu fragmanı:

Yeni filmde Stranger Things'teki 'Eleven' rolüyle tanıdığımız ve aynı zamanda 2019'daki Godzilla II'de de yer alan Millie Bobby Brown ile yine Godzilla II'de rol alan Kyle Chandler rollerini korurken Rebecca Hall, Alexander Skarsgård ve Brian Tyree Henry ise seriye yeni katılan isimler olarak oyuncu kadrosunu tamamlıyor. Yapımın yönetmenlik koltuğunda ise korku türündeki eserleri Katliam Gecesi, Blair Cadısı ve Misafir gibi isimlerle adından söz ettirmeyi başaran Adam Wingard yer alıyor.

Godzilla vs. Kong hakkında bilinenler şimdilik sınırlı. Yayınlanan fragmana baktığımızdaysa filmin iki ikonik canavar arasındaki savaşı konu alacağını bir kez daha görüyoruz. Bu noktada fragmanın Kong'u kahraman, Godzilla'yı ise kötü adam olarak konumlandırdığını ve birçok kişinin Godzilla'nın yıkıcı güçlerinden endişe duyduğunu da belirtmek gerek.

Haberimizi noktalamadan önce Godzilla vs. Kong, 26 Mart 2021 tarihinde beyaz perde ve HBO Max'teki yerini alacağını tekrardan hatırlatalım. Ayrıca film hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.