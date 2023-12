Godzilla x Kong: The New Empire filminin ilk fragmanı yayımlandı. Film, 2021'de yayımlanan Godzilla vs. Kong'un devamı niteliğinde olacak.

2021 yılında yayımlanan Godzilla vs. Kong filminin devamı niteliğinde olan Godzilla x Kong: The New Empire'dan ilk resmî fragman paylaşıldı. Yayımlanan fragman, aksiyon dolu canavar filminin neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

2021'de yayımlanan Godzilla vs. Kong, tarihin en büyük canavarlarının insanlığı tehdit ederken yaşadığı efsane savaşı anlatmıştı. Önümüzdeki yıl vizyona girecek. Godzilla x Kong: The New Empire, o devasa savaşın sonrasını anlatacak.

Godzilla x Kong: The New Empire konusu:

Godzilla vs. Kong'un aksine Godzilla x Kong: The New Empire, devasa canavarların düşman olarak değil, müttefik olarak karşımıza çıkmalarını anlatacak. Filmde, Godzilla ile Kong'un yepyeni bir rakibe karşı birlikteliklerini göreceğiz. Ancak bir maymun olduğunu gördüğümüz bu yeni rakip için detaylı bir açıklama yapılmadı.

Godzilla x Kong: The New Empire oyuncu kadrosu:

Yeni filmde, Rebecca Hall, Dan Stevens, Rachel House, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Stephanie Puggioni ve Jordy Campbell gibi isimler bulunacak. Filmin yönetmenliğini Adam Wingard üstlenmiş durumda.

Godzilla x Kong: The New Empire yayım tarihi:

Godzilla x Kong: The New Empire, 12 Nisan 2024 tarihinde vizyona girecek. Film, sinema salonlarında gösterilecek.

Godzilla x Kong: The New Empire fragmanı: