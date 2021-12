Google’ın 2021 Yılında Faaliyetini Durdurduğu Tüm Hizmetler

Google, bu sene 25 ürününün daha faaliyetini durdurdu. Biz de Google’ın uçsuz bucaksız hizmet mezarlığına yeni gömülen bu ürünleri listeledik.

Hayatımıza bir arama motoru olarak 1998’de giren teknoloji devi Google, bugüne kadar sayısız yan hizmetle internet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırdı. Ancak bu hizmetler ömrünü tamamlayınca şirket, bu hizmetlere veda ederken hiç çekinmedi. Bu durum, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da aynı şekildeydi.

Bu vedalar gerek hizmete gerek kalmadığında, gerekse hizmet farklı bir isimle yeniden geliştirilip sunulmak istendiğinde gerçekleşti. Yıllar içinde kapatılan ve adını hatırlayabileceğiniz bazı hizmetlerin arasında Google Labs, Google Notebook, Google Checkout ve Picasa gibi isimler yer alıyor. Bu listeye bu sene 25 servis daha eklendi. Biz de hepsini sıralayarak kısaca analım dedik.

AngularJS

Senenin sonundan başına doğru sıralayacağımız listede kapatılan son servis olacak AngularJS, 31 Aralık’ta kullanıcılara veda edecek. Tabii tamamen değil, ismen veda edecek. Web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bu açık kaynaklı servisin yeni adı, ‘JavaScript’ eklentisinden kurtularak ‘Angular’ olacak.

Museletter

Aramızdan dün, yani 20 Aralık’ta ayrılan Museletter, muhtemelen Google’ın en kısa ömürlü servisi oldu. Aslında tam anlamıyla erişime bile açılmayan bu haber servisi, eylülde erken erişime açıldıktan 3 ay sonra iptal edildi.

Google Toolbar

Gelelim efsaneleşmiş ürünlerden birine: Google Toolbar, neredeyse Google’ın arama motoru olarak kullandığı ilk yıllardan beri tarayıcılarda boy göstermekteydi. Arama sayfasına girmeden arama yapabileceğiniz bir bölümün yanı sıra pop-up engelleyici ve Google Translate desteği gibi özellikleri de bulunan Google Toolbar, bugün her tarayıcıda bu özelliklerin bulunması nedeniyle ömrünü tamamlayıp aramızdan ayrıldı.

Google My Maps (sadece mobil uygulaması)

Kendinize özgü harita ve rotalar oluşturabildiğiniz bu servisin uygulamasına verilen destek kesildi. Artık uygulamadan yeni harita oluşturamazsınız. Ancak internet sitesinden oluşturup uygulamadan görüntüleyebilirsiniz.

Google Bookmarks

2005’te kullanıma açılan bulut servis Bookmarks, kullanıcıların notlarını, favori sitelerini ve kaydedebilecekleri diğer birçok şeyi saklamasını sağlıyordu. Örneğin Google Maps’te işaretleyip kaydettiğiniz yerler buraya gidiyordu. Ancak servis kapansa bile hâlâ Maps’e girip önceden kaydettiğiniz yerleri görebilirsiniz.

Chatbase

Bu hizmeti duymamış olmanız muhtemel. Chatbase, Google’ın Dialogflow adlı sohbet robotu için kullandığı bir analitik platformuydu. 2017’de başlatılan proje, 27 Eylül 2021’de son buldu.

Fitbit Coach ve Fitbit Yoga

Şu anda akıllı telefon üreticilerinin de, spor ekipmanı üreticilerinin de, özel uygulama geliştiricilerinin de kullanıma sunduğu birçok ‘spor-fitness koçu’ tarzı mobil uygulamalar var. MyFitnessPal ve Freeletics bunlardan sadece iki tanesi. Ancak Google’ın Fitbit Coach ve Fitbit Yoga uygulamaları, gelişmekte olan bu kategoriye ayak uyduramadı. İkisi de 30 Temmuz’da kapatıldı.

Tour Builder

Google Earth’ün dahilindeki resim ve videolarla turlar hazırlamaya yarayan Tour Builder, Google Earth’e eklenen araçlarla birlikte gereksiz hale gelerek 15 Temmuz’da kapatıldı. Bu hizmet, 2013 yılında kullanıma açılmıştı.

Expeditions ve Tour Creator

Tour Builder’ın eğitim gibi amaçlarla kullanılıp VR desteği de bulunduran versiyonu olarak görebileceğimiz Expeditions ve buradaki sergi ve benzeri turların oluşturulduğu Tour Creator, bağımsız hizmetler olarak kullanımdan kalktı. Ancak özelliklerine Google Arts & Culture’dan erişmek mümkün.

Poly

2017’de kullanıma açılan Poly, sanatçıların 3 boyutlu içeriklerini yükleyip görüntüleyebileceği, ayrıca eserlerinin lisansını alabileceleri bir platformdu. Ancak 30 Haziran’da bu macera da bitti.

Google Play Movies & TV

Google Play’den aldığınız filmleri izleyebileceğiniz ve bazı televizyon kanallarına da bağlanabileceğiniz bu uygulama, birçok yeni özellik barındıran Google TV bünyesine dahil olarak 15 Haziran’da bir nevi reenkarne oldu.

Measure

2016’da kullanıma açılan Measure, kameranızı doğrulttuğunuz nesnelerin boyutlarını ölçmeye yarıyordu. Ancak bu teknolojinin telefonlara hazır şekilde ulaşmasıyla bu uygulamaya da gerek kalmadı.

Zync Render

Geliştirici odaklı görsel efekt ve animasyon oluşturma platformu Zync Render, 2014’de Google tarafından satın alındı. Transformers: Dark Side of the Moon ve Star Trek: Into Darkness gibi filmlerin yapımında da kullanılan bu ürün, 1 Haziran’da kullanıma kapandı.

Timely

Google Nexus zamanlarında şirket tarafından satın alınan saat uygulaması Timely, 31 Mayıs’ta cihazlararası senkronizasyon sunucularıyla birlikte kapatıldı.

Google Shopping

2019’da kullanıma açılan Shopping, sitelerdeki ürünleri alıcı için daha ulaşılabilir şekilde sıralıyordu. Ta ki geçtiğimiz nisan ayına kadar.

Google Public Alerts ve Google Crisis Map

Afet gibi acil durumlarda bilgi almayı ve iletişimde kalmayı sağlayan bu uygulamalar, aynı özelliklerin Google Maps’te bulunması nedeniyle kaldırıldı.

Google Go Links

2010 yılında açılan link kısaltma servisi, 31 Mart’ta pek de kullanılmadığı için kapatıldı.

Google Cardboard

VR teknolojisini ana akıma kazandırmak için oldukça mantıklı bir çalışma olan Cardboard, VR başlığı şeklinde kesilmiş bir kartona yerleştirilen telefonun bu tecrübeyi bir VR cihazına en yakın şekilde sunmak üzere görüntüler sunmak üzere geliştirilmişti. Ancak bu heyecan kimsede kalmadı, VR başlıkları yaygınlaştı ve Google Cardboard, mart ayında Google’a veda etti.

Swift for TensorFlow

Derin öğrenme destekli yapay zeka uygulamalar geliştirmeye yarayan Swift for TensorFlow, 3 yıllık kullanımın ardından şubat ayında aramızdan ayrıldı.

Tilt Brush

VR gözlüklerle 3D bir ortamda yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz eğlenceli bir uygulama olan Tilt Brush 5 yıllık pek de duyulmayan bir serüvenin ardından kapatıldı.

Loon

Kırsal bölgelere balonlarla internet taşımak için 2013’te başlatılan proje, şirketin finansal kararları nedeniyle ocakta kapatıldı.

App Maker

19 Ocak’ta kapatılarak Google’ın 2021’de ‘yol verdiği’ ilk ürün olan App Maker, kod yazmayı bilmeden kendi uygulamanızı yapmanızı sağlıyordu.