Google’ın Apple Card Benzeri Kartının Görseli Ortaya Çıktı

Google'ın, Apple'ın ödeme yapmak için kullanıma sunduğu Apple Pay ve Apple Card benzeri fiziksel ya da sanal bir hesap kartı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Google'ın yeni kartının Citi ya da Stanford Federal Credit Union aracılığıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

2014 yılında ortaya çıktığından bu yana Apple Pay, sektördeki en popüler mobil ödeme platformlarından biri hâline geldi. 2019 yılında Apple tarafından çıkarılan Apple Card da hem fiziksel hem de sanal ödemeler için kullanılabiliyor. Görünüşe bakılırsa şimdi de Google, bu tip bir ödeme kartı çıkarmak istiyor.

TechCrunch'ta yer alan habere göre Google, yeni bir Google Pay uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu yeni uygulama, bağlantılı bir mevduat hesabı ve fiziksel ve sanal bir hesap kartını içeriyor. TechCrunch'ın elde ettiği görüntülere bakılırsa uygulamanın yanı sıra kartın tasarımı da görülebiliyor. Habere göre kullanıcılar Google Card'larına Google Pay uygulaması üzerinden bağlı bir banka hesabı aracılığıyla parmak izi ve PIN kodu ile korunmuş bir şekilde yükleme yapabilecekler.

Apple Card'a rakip bir kredi kartına benzemiyor:

Tüm bunlar, yeni Google Card'ın Apple Card'a rakip bir kredi kartı olmayacağı anlamına geliyor. Bunun yerine yenilenmiş Google Pay sisteminin, fiziksel bir tamamlayıcı parça aracılığıyla dijital Apple Pay Cash kartına benzediği söylenebilir. TechCrunch'ın paylaştığı görüntülere bakılırsa Google Card minimalist tasarımıyla Apple Card'a benziyor ancak bu tasarımın değiştirilemez olmadığı, görüntülerdekinin yalnızca gerçek kartın yerini tutan bir başka tasarım olabileceği akılda tutulmalı.

Kartın aynı zamanda Citi ya da Stanford Federal Credit Union bankalarının ortak markası olacağı belirtiliyor. Kartın fiziksel görüntüsüne bakılırsa Google, Visa ağı üzerinde faaliyet yürüteceğe benziyor ancak şirketin Mastercard gibi seçenekleri de destekleyebileceği belirtiliyor.

Google Card'ın ilk işaretleri geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkmıştı. Google, var olan Google Pay sistemi aracılığıyla FCIC ve NCUA güvenceli akıllı mevduat hesaplarını nasıl sağlayacağına dair araştırma yaptığını açıklamıştı. Şu anda Google Pay, PayPal gibi çevrimiçi ve uçtan uca ödemeleri destekliyor. Google'ın yenilenmiş Google Pay hizmetini ve Google Card'ı ne zaman piyasaya çıkaracağı henüz bilinmiyor.