Google'ın yapay zekâ sohbet botu Bard, Avrupa Birliği'nde bir süre daha kullanılamayacak.

Günden güne daha da gelişen yapay zekâ sektöründe ChatGPT’nin başarısını gören Google, rakip sohbet botunu 21 Mart’ta kullanıma sundu. “Bard” adıyla kullanıma sunulan sohbet botu, 180’den fazla ülkede kullanılabiliyor.

Fakat Bard, çıktığı günden bu yana Avrupa Birliği’nde büyük duvarlarla karşılaşmaya devam ediyor. Üstelik İrlanda Veri Koruma Komisyonu, durumu daha da endişe verici hale getiren yeni bir karara imza attı.

Bard’ın Avrupa Birliği’nde yayınlanması bir süre daha ertelendi!

Google, yapay zekâ sohbet botu Bard’ın Avrupa Birliği’ndeki çıkışını, Birlik’te geçerli olan yeni düzenlemelere uyum sağlamak için erteledi. Bu ertelemenin ardında, İrlanda Veri Koruma Komisyonu’nun son kararı yatıyordu.

Komisyon, yakın zamanda Google’dan Bard’ın kullanıcıların gizliliğini nasıl koruyacağına dair yeterli bilgi alamadığını ifade etmişti. Kullanıcı adlarının, e-posta adreslerinin ve IP adreslerinin nasıl toplanacağı ve kullanılacağı konularına vurgu yapmıştı.

Ayrıca Bard’ın, toplanan verileri hedefli reklamcılık gibi amaçlara hizmet etmesinin nasıl engellenebileceğine dair şüphelere de ayrı bir başlık açmıştı. Bard’ın AB’de yayınlanması için olası bir tarih de henüz belirlenmedi.

Bard’a bu konuyu sorduğumuzdaysa “VPN kullanın” önerisi veriyor:

“(...) O zamana kadar Avrupa Birliği’ndeyseniz ve Bard’ı kullanmak istiyorsanız, Bard’ın kullanılabildiği bir ülkenin sunucularına bağlanmak için VPN kullanabilirsiniz.”