ChatGPT'de aylardır bulunan görsel üretme şimdi de Google Bard'a geldi. Tamamen ücretsiz olan özellik, şimdilik yalnızca İngilizce dilinde mevcut.

Google’ın ChatGPT’ye rakip olarak çıkardığı Bard, farklı hizmetlere erişmeyi sağlayan uzantılar da dahil birçok kullanışlı özelliğe sahip olsa da görsel üretemiyordu. ChatGPT ise aylardır bu özelliğe sahip. Tabii sadece ücretli kullanıcılarda.

Teknoloji devi, bugün Bard’da yepyeni bir güncelleme yaptı. Yeni güncelleme, Gemini Pro’yu tüm dillere getirirken sohbet botuna görsel üretme yeteneği de kazandırdı.

Bard üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde görsel üretebileceksiniz (ama şimdilik sadece İngilizce)

Bard’ın görsel üretme özelliği tamamen ücretsiz kullanılabiliyor. Bu da DALL-E 3’ü ücretli sunan ChatGPT’ye göre bir avantaj. Bard’la görsel oluşturmak için istediğiniz şey hakkındaki detayları sohbete yazmanız yeterli. Sohbet botu, birkaç saniyede görselleri oluşturabiliyor. Bard'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Google Bard, görsel üretimi için Google’ın birkaç ay önce duyurduğu “Imagen 2” isimli metinden görsel üretme modelinden güç alıyor. Şirket, aralık ayında çıkışını yapan bu modelin selefine göre çok daha kaliteli görseller ürettiğini ve komutları daha iyi okuyabildiğini ifade etmişti.

Teknoloji devi, Bard’ın görsel üretiminin güvenli olacağını da söylüyor. Yani şiddet, saldırganlık, cinsellik gibi şeyler içeren görsel üretilemeyecek. Bunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü son zamanlarda yapay zekâyla üretilen sahte görseller herkesin gündemindeydi. Taylor Swift’in sosyal medyada yayılan sahte müstehcen görüntüleri bunun en iyi örneği.

Bard’ın görsel üretme özelliği şimdilik yalnızca İngilizce dilinde mevcut. Diğer dillere ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Bard ile üretilen bazı görseller