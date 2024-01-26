Taylor Swift'in yapay zekâyla oluşturulmuş sahte 18+ görüntüleri dün tüm sosyal medyada yayıldı. Swift'in, yaşananlar için yasal yollara başvuracağı bildirildi.

Yapay zekâ teknolojileri, her ne kadar birçok konuda yararlı olsalar da bazı istenmeyen durumların oluşmasına neden olabiliyorlar. Bunlardan belki de en büyüğü, kısa sürede tüm sosyal medyaya yayılabilen deepfake fotoğraflar. Yapay zekâyla oluşturulan bu uygunsuz görseller, en çok ünlü isimleri etkiliyor.

Şimdi de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, yapay zekânın bu karanlık tarafından muzdarip olan son ünlü oldu. Swift’in yapay zekâyla oluşturulan 18+ görselleri, dün tüm sosyal medyayı ele geçirdi.

Saatler sonra kaldırılan görüntüler milyonlarca insan tarafından görüntülendi

Görüntülerin yayılma kaynağı X (Twitter). Bir hesap, geçtiğimiz gün yapay zekâyla oluşturulan ve Taylor Swift’in uygunsuz görüntülerini içeren görüntüler paylaştı. Bu görseller, 45 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenirken 24 bini aşkın retweet aldı ve yüz binlerce beğeni aldı. 17 saatin sonrasında hesap platformdan banlandı.

Ancak artık çok geçti. Sahte görseller, başka hesaplardan ve platformlardan paylaşılmaya devam etti. Hatta “Taylor Swift AI” etiketi bazı bölgelerde trend oldu ve görüntülerin daha da yayılmasına sonuç açtı. Çoğu kaldırılmış olsa da muhtemelen şu an bile bulunmaları mümkün. Tabii ki biz bu görüntüleri paylaşmıyoruz.

Taylor Swift, yasal yollara başvurmayı düşünüyor

Görüntülerin kaynağı bilinmiyor. 404 Media’nın bir haberine göre Telegram’da bu tarz içeriklerin paylaşıldığı bir gruptan paylaşılmış olma ihtimalleri de var. Öte yandan Taylor Swift’ten konuya ilişkin bir açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak kendisine yakın kaynaklar, ünlü sanatçının dava açmayı düşündüğünü söylüyor.

Yaşanan bu olay, yapay zekânın kötüye kullanımına en iyi örnek. Bazı yapay zekâ aracı uygunsuz sahte görseller oluşturmaya izin vermese de birçoğunda böyle bir kural yok. Yani bu tarz şeyleri görmeye devam edeceğiz. Burada en büyük iş, yayılmaların engellemek için sosyal medyaya düşüyor. Ancak X’in politikalarına aykırı olmasına rağmen saatlerce bu görselleri kaldıramaması da pek başarılı olmadıklarının bir göstergesi. Umarız bu görsellerin engellenmesi için şirketlerden daha fazla hamle görürüz.