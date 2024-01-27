Yapay zekâ ile metin, görsel, video veya ses oluşturma, yapay zekâ metin düzenleme gibi teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu durum, o kadar yaygınlaştı ki insanlar artık yeni alternatifler de arayabiliyor. Bunlardan biri de son zamanların en yeni yapay zekâ aracı olan Google Bard AI. Peki Google Bard AI nedir ve nasıl kullanılır?

Google Bard AI; büyük bir dil modeli tarafından desteklenen, yaratıcı ve yardımcı yapay zekâ aracıdır. Google Bard AI ile fikirlerinizi hızlandırabilir, merakınızı besleyebilir, ilham alabilir ve daha pek çok işinizi bu araç aracılığıyla halledebilirsiniz. Google Bard AI’ı kullanmak da öyle sandığınız kadar zor bir iş değil.

Bu yapay zekâ aracı, size yaratıcı içerik oluşturma konusunda birçok seçenek sunuyor. Google Bard AI, verdiğiniz girdiye göre uygun bir çıktı üretiyor. Bu çıktı; gerçekçi, yaratıcı veya fantastik olabildiği gibi, araç; aynı zamanda size geri bildirim veriyor, önerilerde bulunuyor ve projenizi geliştirmenize tıpkı diğer yapay zekâlar gibi yardımcı oluyor. Haydi gelin Google Bard AI nedir ve nasıl kullanılır açıklayalım.

Google Bard AI tam olarak nedir, ne işe yarar?

Google Bard, bir kullanıcının herhangi bir konudaki sorularına (veya istemlerine) neredeyse insan benzeri bir "anlayışla" yanıt verebilen bir yapay zekâ sohbet robotudur. Kullanıcılar, doğal dil kullanarak Bard'dan bir makale taslağı hazırlaması, metni özetlemesi ve bir belgeyi İngilizce'den Korece'ye (veya şu anda mevcut olan 40'tan fazla dilden birine) çevirmesi gibi şeyler yapmasını isteyebilir.

Yaptıkları tek bununla da sınırlı değil; Bard şiir yazabilir, görelilik teorisini açıklayabilir ya da bulunduğunuz bölgedeki hava durumu hakkında da bilgi verebilir.

Google'ın Pathways Dil Modeli (PaLM 2) tarafından desteklenen Bard; Common Crawl, Wikipedia, The World Factbook, internet üzerindeki yazışmalar ve diyaloglar da dahil olmak üzere devasa bir veri kümesi üzerinde eğitildi.

"Peki neden sadece konuyu Google'da aratmıyoruz? Aynı şey değil mi?" gibi sorular aklınızı karıştırabilir.

Bard ile çeşitli sayfaları kontrol etmeniz, farklı bağlantılara tıklamanız veya haber makalelerini karşılaştırmanız gerekmez. Sadece Bard'a bir soru sorabilir, aradığınız şeyin özetlenmiş bir versiyonunu alabilir ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız yazışmaya devam edebilirsiniz.

Biraz daha derine inmek ya da Bard'ın söylediği bir şeyi kontrol etmek isterseniz, söz konusu ifade hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bard'ın Google Arama düğmesini kullanabilirsiniz.

Peki Google Bard AI nasıl kullanılır?

Adım #1: bard.google.com adresine gidin ve Google hesabınızla giriş yapın, hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde kaydolun.

bard.google.com adresine gidin ve Google hesabınızla giriş yapın, hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde kaydolun. Adım #2: Bard ana sayfasındaki mesaj kutusuna sorunuzu yazın.

Bard ana sayfasındaki mesaj kutusuna sorunuzu yazın. Adım #3: Bard bir yanıt verdiğinde, birkaç seçeneğiniz var: Yanıtı beğenmek veya beğenmemek.

Bard bir yanıt verdiğinde, birkaç seçeneğiniz var: Yanıtı beğenmek veya beğenmemek. Adım #4: Bard'dan yanıtını değiştirmesini isteyin.

Bard'dan yanıtını değiştirmesini isteyin. Adım #5: Yanıtı paylaşın.

Yanıtı paylaşın. Adım #6: Bard'ın yanıtının doğruluğunu kontrol edin.

Bard'ın yanıtının doğruluğunu kontrol edin. Adım #7: Bard'ın yanıtının farklı versiyonlarını gözden geçirin.

Adım #1: bard.google.com adresine gidin ve Google hesabınızla giriş yapın, hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde kaydolun.

Google Bard'ı kullanmaya başlamak çok kolay. Bard'ın resmî adresine gidin, "Oturum Aç" seçeneğine tıklayın ve ardından kişisel Google hesabınızla oturum açın. Daha sonra Bard ana sayfasına geri getirileceksiniz. ''Bard'ı Dene''ye tıklayın.

Adım #2: Bard ana sayfasındaki mesaj kutusuna sorunuzu yazın. (Sarı dikdörtgenle işaretledik.)

İsteğinizi metin kutusuna bırakın ve "Enter" tuşuna basın. Ayrıca, örneğin gördüğünüz gibi muhabbet kuşları hakkında bir şiir yazmasını isteyebilir ve Bard'dan etkileyici/yaratıcı olması konusunda ricada bulunabilirsiniz.

Adım #3: Bard bir yanıt verdiğinde, 2 seçeneğiniz var: Yanıtı beğenmek veya beğenmemek.

Bard, yanıtlarının kalitesini artırmak için sizlerden gelen geri bildirimlere güveniyor. Yanıt yardımcı olduysa "Beğen" butonuna tıklayın. Yanlış veya yararsızsa, "Beğenmedim" butonuna tıklayın.

Adım #4: Bard'dan yanıtını değiştirmesini isteyin.

Diyelim ki Bard'ın yanıtının tonunu daha az profesyonel ve rahat olacak şekilde değiştirmek istiyorsunuz. "Yanıtı değiştir" simgesine tıklayın ve mevcut değişikliklerden birini seçin: daha kısa, uzun, basit, gündelik veya profesyonel.

Adım #5: Yanıtı paylaşın.

Bard'ın yanıtını paylaşmak istiyorsanız "Paylaş ve dışa aktar" simgesine tıklayın ve ardından "Paylaş" seçeneğine tıklayın. Belirli bir soruyu ve yanıtı veya tüm sohbeti paylaşmayı seçin ve ardından "Herkese açık bağlantı oluştur" seçeneğine tıklayın, bağlantıyı sohbete kopyalayın ve paylaşın.

Bağlantıyı paylaştığınız kişi sohbeti açtığında, kaldığınız yerden devam edebilir.

Not: Sohbetinize bir görsel yükler ve ardından sohbetin tamamını paylaşırsanız; görsel, sohbete erişimi olan herkes tarafından görülebilir ve indirilebilir.

Adım #6: Bard'ın yanıtının doğruluğunu kontrol edin.

Bard'ın kaynaklarını ve doğruluklarını 2 kez kontrol etmek istiyorsanız doğruluk kontrolü yapmak ve ilgili Google Arama sorgularını almak için "Google" simgesine tıklayın. Ki bu çok önemli bir adım çünkü yapay zekâ araçları bazen uydurma bilgiler verebiliyor.

Adım #7: Bard'ın yanıtının farklı versiyonlarını gözden geçirin.

Daha ayrıntılı bir yanıt veya daha fazla bilgi istiyorsanız, "Diğer taslakları görüntüle" seçeneğine tıklayın. Bu seçenek, yanıtlarının birden fazla sürümünü gözden geçirmenize olanak tanıyor.

Nasıl kullanılacağına baktık. Peki Google Bard AI ile neler yapabilirsiniz?

Google uygulamalarınızdan bilgi alma

Makaleleri ve web sayfalarını özetleme

Beyin fırtınası yapma ve içerik fikirleri üretme

İlham almak için sloganlar ve kısa açıklamalar yazdırma

Araştırma ve verileri bir grafikte karşılaştırma

Seyahat ve etkinlik önerileri

Google Lens desteği

Kod yazma

Kod satırında hata tespit etme

Çeviri

Yanıtları sesli okuma

Aynı anda birden fazla sohbete devam edebilme

Bard'ın tüm kullanım alanları çok geniş ve ne için kullanacağınız tamamen isteğinizle alakalı. Örneğin bir mühendis Google Bard'ı bir kod parçasının karmaşıklığını anlamak için kullanabilir. Bir şair ise ilham almak için kullanabilir.

Yani anlayacağınız Bard ile yapabileceğiniz işlem sayısı epey fazla. Özellikle son dönemlerde artan yapay zekâ araçlarının sayısı, geliştiricilerin araçlarını ücretli yapmasına neden olabiliyor. Bu da hâliyle internet ortamında sınırlı sayıda ücretsiz aracın kalmasına sebep oluyor.

Her geçen gün ücretleri daha da artan yapay zekâ araçlarında, kullanımı kolay, etkili ve ücretsiz olan bir uygulama bulmak tahmin edersiniz ki epey zor.

Makul fiyatlarda olsa da ücretsiz uygulamalar varken neden cebimizden tonla para çıksın ki diye düşünüyorsanız, mutlaka Bard'a şans vermeniz gerek. Üstelik daha başlangıç aşamasında, günden güne kendini geliştiren uygulama; yakın zamanda ChatGPT ve Microsoft Copilot'a rakip olacakmış gibi duruyor.

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