Corona virüsü hakkında Beyaz Saray’da açıklama yapan Donald Trump aynı zamanda Google CEO’su Sundar Pichai’nin kendisini aradığını ve özür dilediğini söyledi. Fakat Google CEO’su Trump’ı neden aradı ve ne konuda özür diledi henüz bilinmiyor. Tahminlere göre Google, Trump’ın corona virüs olduğuna dair yalan haberleri yayınladığı için özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsü olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve tüm gözler Trump’a çevrilmişti. Daha sonra ise Trump’a yapılan test sonuçlarında corona virüsüne rastlanılmamıştı. Bunun üzerine Google CEO’sunun, Trump’ı aradığını ve özür dilediği ifade edildi. Bu haberin ardından Trump, Google ve ekibini tebrik eden tweetler attı.

Trump, “Google ve Google İletişim ekibinde yer alan tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü bildiğiniz gibi hakkımda corona virüsü taşıdığıma dair sahte haber çıkarıldı. Basının sahte haberleri nereden aldığını bilmiyorum ama bir şekilde aldılar ve hakkımda yalan yanlış ifadelerde bulundular. Google’da bu yalan haberlere ortak oldu ve bu beni çok üzdü. Daha sonra beni arayıp özür dilediler fakat haberleri daha doğru bir şekilde verebilseler çok ama çok harika olacak.” ifadelerini kullandı. Bu haber üzerine gözler Google’a çevrildi fakat Google özür dileme konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Google, hangi konuda Trump'tan özür diledi bilinmiyor.

Google, özür dileme konusunda açıklama yapmak yerine corona virüsü ile ilgili bir site tasarladıklarını açıkladı. Şirket, sitenin gelişim aşamasında olduğun söyledi ve çalışmaların son hızla devam ettiği belirtti. Sitenin öncelikli olarak sağlık çalışanlarını hedeflediği ancak sitenin herkese açık olacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcısı Mike Pence, Google tarafından tasarlanacak olan sitenin 16 Mart 2020 tarihinde faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi. Pence, “Google tarafından oluşturulacak corona virüs test sitesi önce Körfez kesiminde test edilecek daha sonra genişleme planı dahilinde farklı bölgelerde de kullanıcılara hizmet vermeye başlayacak.” dedi.