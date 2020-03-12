Trump'la Görüşen Brezilyalı Bakanda Corona Virüsü Çıktı

Geçen hafta ABD Devlet Başkanı Donald Trump'la görüşen Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'de Corona virüsü tespit edildi. Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da virüs endişesiyle takibe alındı.

Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten, 7 Mart günü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Florida'yı ziyaretindeki heyette yer almış ve Mar-A-Lago'da ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte yemek yemiş ve fotoğraf çektirmişti. Yapılan testler sonucunda Wajngarten'de Corona virüsü tespit edildi.

O Estado de S. Paulo gazetesinde yayınlanan haberlerin Brezilya başkanlık kaynaklarınca doğrulandığı açıklandı. Başkanlık açıklamasında Başkan ile birlikte ABD'ye seyahat eden tüm ekibin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Wajngarten'e teşhis konulmasının ardından Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da tetkik amaçlı müşahede altında olduğu açıklandı.

Trump endişeli değilmiş

Brezilya, şubat ayının sonunda Corona virüsü salgınının görüldüğü ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu. Brezilya'yı Arjantin, Ekvador, Şili, Kolombiya, Peru ve Paraguay takip etmişti. Brezilya Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü salgınıyla mücadele için 2,1 milyar dolar ek bütçe istemiş, önümüzdeki haftalarda meydana gelebilecek vakalara istinaden 2.000 yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiğini açıklamıştı. Brezilya'daki doğrulanmış toplam vaka sayısı şu anda 71.

Öte yandan İrlanda Başbakanı'yla görüşmesi sırasında Wajngarten'in durumu hakkında bilgi verilen Donald Trump, "Şöyle söyleyeyim: Endişeli değilim" dedi. Brezilyalı yetkililerin, bakandaki Corona virüsü testinin pozitif çıkmasını Amerikalı yetkililerle paylaştığı da öğrenildi.

Folha de S Paulo gazetesinin aktardığına göre, Fabio Wajngarten'in test sonuçlarının pozitif olduğu, kızının okulundaki velilerin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, Wajngarten'in eşi tarafından ifşa edildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rio Grande do Norte eyaletine yapacağı ziyareti iptal etmiş, iptalin gerekçesi olarak da "sağlık güvenliği nedenleri" gösterilmişti.

Wajngarten'sa, çarşamba günü yaptığı açıklamada medyaya çatarak, "Çürümüş medyanın dinim, ailem ve şirketime dair söyledikleri yetmezmiş gibi, şimdi de sağlığım hakkında konuşuyorlar. Fakat ben iyiyim" dedi.