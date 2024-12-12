Google, Drive’ın Gemini desteğini güncelledi. Sohbet botu, artık belirli klasörlere ve dosyalara ulaşabiliyor. Böylece özetleme gibi yapay zekâ özelliklerini o dosyalar üzerinde kullanabiliyorsunuz.

Google, yapay zekâ modeli Gemini’ı, Arama’dan Drive’a kadar kendi hizmetlerinin tamamına entegre ederek kullanıcılarına çok daha gelişmiş bir deneyim sunmak için hamleler yapıyordu. Şimdi ise Drive ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

Google, Drive’a yeni bir dosya desteği ekledi. Artık kullanıcılar, yapay zekâ özelliklerini direkt olarak belirli dosyalarda kullanabilecekler.

İçerikleri özetleme, klasörlerdeki belli dosyaların yerini belirleme gibi özellikler kullanılabilecek

Gemini, daha öncesinde Google Drive’ın yan paneline eklenmişti. Burada birden fazla dokümanı özetleme, haklarında bilgi alma gibi özelliklere erişim sunabiliyordu. Ancak şimdiye kadar belli bir klasöre yönelik kullanım yoktu.

Şimdi gelen özellik işte tam olarak bu konuda. Kullanıcılar, Gemini ile olan sohbetlerinin belli bir klasöre odaklanmasını sağlayabilecekler. Bu şekilde de yapay zekâ özellikleri o klasörlerde kullanılabilecekler. Özet çıkarma, klasör içinde herhangi bir dosyanın yerini belirleme, önemli noktaları çıkarma, dokümanların genel temasını analiz etme de dahil birçok özellik kullanılabilecek.

Örnek verecek olursak içinde bir proje için onlarca belge olan bir klasör düşünün. Her bir belgeyi tek tek incelemek yerine direkt olarak Gemini’dan yardım alabiliyorsunuz. Sohbet botu, istediğiniz spesifik doküman hakkında hızlı bir şekilde size bilgiler verebiliyor, isteklerinizi gerçekleştirebiliyor. Kullanmak ise çok kolay. Direkt olarak Drive’daki Gemini’a “@” koyup yanına klasör veya dosya ismini yazmanız yeterli.

Yeni özellik, Google Drive’ı sık kullanan ve çok fazla dokümanla uğraşan kişiler için çok yararlı olacak. Sadece metin tabanlı içeriklerde kullanılabildiğini belirtelim. Video, görsel gibi dosya türlerine henüz destek yok.