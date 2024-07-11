Apple ile Google, Android'den iOS'a geçişi kolaylaştırabilecek yeni bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında Google Fotoğraflar'daki görüntüler, birkaç dokunuş ile iCloud'a aktarılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devleri Google ile Apple, kullanıcıların Android'den iOS'a geçmelerini kolaylaştıracak yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında Google Fotoğraflar uygulamasına, verileri iCloud'a aktarma aracı geliştirildi. Böylelikle Android telefon kullanırken bir iPhone satın alan kullanıcı, tek bir dokunuş ile Google Fotoğraflar'da bulunan verilerini iCloud'a aktarabilecek.

Apple ile Google, 2021 yılında da bir araya gelmiş ve iCloud'da bulunan fotoğraf ve videoların Google Fotoğraf'a aktarılması için bir araç geliştirmişlerdi. İşte atılan yeni adım, veri aktarımının artık çift taraflı yapılabileceği anlamına geliyor.

Gelecek hafta kullanıma sunulacak

Google tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Fotoğraflar hizmetindeki içeriklerin iCloud'a aktarımı oldukça kolay olacak. Uygulamaya giren bir kullanıcı, Google Paket Servisi hizmetine girecek ve Apple hesap bilgileriyle oturum açacak. Ardından da hangi fotoğraf ve videoları iCloud'a aktarmak istediğini seçecek. Bundan sonraki süreç ise otomatik olarak çalışacak. Yeni özellik, gelecek hafta kullanıma sunulacak.

Apple ile Google'ın ortak açıklamasında ise Google Fotoğraflar'dan iCloud'a aktarım özelliğinin 240 ülke ve bölgede kullanılabileceği ifade ediliyor. Yani gelecek hafta itibarıyla ihtiyaç duyan herkes, bu yeni özelliği kullanabilecek.