Google, Fotoğraflar uygulaması için "Kilitli Klasör" adında yeni bir özellik duyurdu. Söz konusu özellik, Fotoğraflar'daki özel görsellerin güvenli bir klasörde saklanabilmesini sağlıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, dün gerçekleştirilen Google I/O etkinliği sırasında popüler bulut tabanlı fotoğraf uygulaması Google Fotoğraflar için bazı kullanıcıları fazlasıyla mutlu edecek bir özellik duyurdu.

Herhangi bir fotoğraf ya da videoyu göstermek için telefonunuzu bir başkasının eline verdiğinizde "Umarım daha önceki/sonraki fotoğrafa geçmez" diye içinizden mutlaka geçirmişsinizdir. Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği tam da bu endişeyi ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Google'ın "Kilitli Klasör" ismini verdiği yeni özellik, Google Fotoğraflar'da bulunan özel video ya da resimleri kilitli bir klasöre taşımanıza izin veriyor. Böylece söz konusu medya dosyası Fotoğraflar'ın ana akışından kaldırılıyor ve söz konusu içerikleri istemediğiniz sürece sizden başka kimse görüntüleyemiyor.

Google, Kilitli Klasör özelliği Fotoğraflar uygulamasının bir özelliği olmasına rağmen ilk olarak yalnızca Pixel modellerine yayınlayacağını açıkladı. Yılın ilerleyen döneminde ise daha fazla Android telefon, yeni Kilitli Klasör özelliğine erişim sağlayacak.

Bu arada Android için kilitli klasör işlevi gören üçüncü parti uygulamaların halihazırda mevcut olduğunu, hatta Samsung'un Güvenli Klasör ile bu özelliği kullanıcılarına yıllardır sunmakta olduğunu da hatırlatalım.

Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliği için yayınladığı video