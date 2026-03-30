Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Apple CarPlay'e WhatsApp uygulaması geliyor. Artık arabanızdan WhatsApp'ın özelliklerine ulaşabileceksiniz.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya çapında milyarlarca insan tarafından tercih ediliyor. Ancak otomobillerde kendine ait bir uygulama yoktu. Bunun yerine Android Auto ve Apple CarPlay üzerinden mesajlar görülebiliyordu. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

WABetaInfo tarafından fark edilen bilgilere göre WhatsApp, çok yakında otomobillerde kendi uygulamasına sahip olacak. Öyle ki WhatsApp’ın Apple CarPlay'e yerleşik uygulamasının eklendiğini göreceğiz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

WhatsApp’ın CarPlay’de kendi uygulaması olacak

WhatsApp uygulamasının iOS sürümünün betasında görülen yeni özellik, Apple’ın araba uygulaması CarPlay’e yerleşik bir WhatsApp uygulması getiriyor. Yani WhatsApp’ın CarPlay’de kendi uygulaması olacak. Yukarıdaki ekran görüntüsünden nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Mesajları ve aramaları kullanıcılar bu uygulama üzerinden görebilecek. Sohbet listelerine ulaşma, mesaj gönderme, aramaları yönetme gibi WhatsApp özellikleri erişilebilir olacak. Özellik şimdilik test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.