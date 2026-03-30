Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Apple CarPlay'e WhatsApp uygulaması geliyor. Artık arabanızdan WhatsApp'ın özelliklerine ulaşabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya çapında milyarlarca insan tarafından tercih ediliyor. Ancak otomobillerde kendine ait bir uygulama yoktu. Bunun yerine Android Auto ve Apple CarPlay üzerinden mesajlar görülebiliyordu. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

WABetaInfo tarafından fark edilen bilgilere göre WhatsApp, çok yakında otomobillerde kendi uygulamasına sahip olacak. Öyle ki WhatsApp’ın Apple CarPlay'e yerleşik uygulamasının eklendiğini göreceğiz.

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği
wasto

WhatsApp’ın CarPlay’de kendi uygulaması olacak

wasto

WhatsApp uygulamasının iOS sürümünün betasında görülen yeni özellik, Apple’ın araba uygulaması CarPlay’e yerleşik bir WhatsApp uygulması getiriyor. Yani WhatsApp’ın CarPlay’de kendi uygulaması olacak. Yukarıdaki ekran görüntüsünden nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Mesajları ve aramaları kullanıcılar bu uygulama üzerinden görebilecek. Sohbet listelerine ulaşma, mesaj gönderme, aramaları yönetme gibi WhatsApp özellikleri erişilebilir olacak. Özellik şimdilik test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi
Whatsapp Araba

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

