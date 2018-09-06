Google, herhangi bir veri kümesine ulaşmaya çalışan kişilerin işlerini son derece kolaylaştıracak yeni veri kümesi arama motorunu yayınladı.

Dünyanın en büyük ve en popüler arama motoru olan Google, gazetecilerin ve araştırmacıların projelerini daha kolay tamamlamasını sağlayacak yeni web sitesi Google Dataset Search’ü (Google Veri Kümesi Arama) hizmete sundu. Google’ın yeni hizmeti sayesinde herhangi bir veri kümesini standart Google arama gerçekleştirir gibi bulabilirsiniz.

Şu ana kadar araştırmacılar, bir veri kümesine ulaşmak için Dünya Bankası, NASA gibi resmi kuruluşlara ya da Kaggle gibi veri kümesi arama motorlarına başvuruyordu. Google Dataset Search ise herkese açık kaynaklardan, dijital kütüphanelerden ve kişisel web sitelerinden elde ettiği veri kümeleri ile araştırmacılara daha pratik bir yol sunuyor.

Google Dataset Search’ü kullanmak, standart Google arama motorunu kullanmak kadar kolay. Tek yapmanız gereken anahtar kelimeyi girmek ve aradığınız terime ait veri kümelerine ulaşmak. Üstelik Google Dataset Search, ‘site:webtekno.com’ gibi kısa yolları da destekliyor. Bu sayede aradığınız veri kümelerine aradığınız kaynaktan ulaşabiliyorsunuz.

Veri kümeleri schema.org’un işaretleme mekanizması ya da W3C tarafından tanımlanmış benzer eşdeğerler kullanılarak yapılandırılmışsa Google Dataset Search, ilgili veri kümesini bulabilir. Üstelik Google’ın yeni aracı, şimdiden birden fazla dilde hizmet veriyor. Fakat Türkçe aramaların şu an için yeterli seviyede olmadığını söyleyebiliriz.