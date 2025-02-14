Google Gemini'ın çok kullanışlı dosya yükleme özelliği, tüm ücretsiz kullanıcılara sunulmaya başladı. Özelliğe normalde sadece Advanced aboneleri tarafından erişilebiliyordu.

Google, Gemini yapay zekâ modeliyle birçok kullanışlı özellik sunuyordu. Ancak bu özelliklerin çoğu, sadece Advanced isimli ücretli abonelere özeldi. Dosya yükleme de bunlardan biriydi. Şirket, geçen sene Advanced aboneleri için dosya yüklemeyi sunmuştu.

Bugün ise kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Şirket, tüm ücretsiz Gemini kullanıcılarına dosya yükleme imkânı tanımaya başlayacak.

Dosya yükleyip onun hakkında istediğinizi sorabileceksiniz

Artık kullanıcılar, hem mobil uygulamadan hem de web sürümünden dosya yükleme özelliğini kullanabilecekler. Cihazınızda bulunan bir dosyayı Gemini’a yükleyebileceksiniz. Aynı zamanda Google Drive üzerinden de dosya eklemek mümkün olacak.

Özellik, birçok farklı dosya formatını destekliyor. TXT metin dosyaları, DOC, DOCX, PDF, DOT, DOTX gibi dokümanlar, XLS gibi tablolar, JAVA, SQL, HTML gibi kod dosyaları da dahil çoğu formata destek sunuluyor. Ayrıca Google Dokümanlar ve Google Tablolar içeriklerini de yüklemek mümkün.

Bir dosyayı yükledikten sonra yapay zekâ modelinden yardım isteyebileceksiniz. O dosya hakkında sorular sorma, özet çıkarmasını isteme, detaylı arama yapma gibi işlevleri olacak. Ayrıca tablo inceleme ve tablo oluşturma imkânınız da var.

Dosya yüklemenin sadece Gemini 2.0 Flash modelinde çalıştığını ekleyelim. Şimdilik kullanılabilen ancak yakında kaldırılacak olan 1.5 Pro Flash’te kullanılamıyor. Özelliğin yavaş yavaş kullanıma sunulduğunu belirtelim. Yani herkese gelmesi biraz zaman alabilir.