Google Gemini’a YouTube Music uzantısı geldi. Sohbet botu, bu şekilde basit bir komut yoluyla şarkı açma, şarkı bulma veya müziği kontrol etme gibi işlevlere sahip olabilecek.

Google, yapay zekâ alanındaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Google Asistan’ın yerini almayan Gemini da bunlardan biri. Şimdi gelen haberler, Asistan’da olup Gemini’da olmayan bir özelliğin nihayet eklendiğini ortaya koyuyor.

Gemini’ın uzantıları var. Bu uzantılar, yapay zekâ aracının Gmail’den YouTube’a kadar farklı Google hizmetlerine bağlanmasına ve kullanıcıya yardımcı olmasını sağlıyordu. Şimdi ise sohbet botu için yeni bir YouTube Music eklentisi kullanıma sunuldu.

Gemini’la YouTube Music’ten şarkı açmak mümkün hâle geldi

Yeni uzantının işlevi çok basit. Gemini sohbet botu yoluyla müziklerinizi kontrol etmenize olanak tanıyor. Böylece Gemini’a kısa bir komut girebiliyorsunuz ve YouTube Music üzerinden istediğiniz şarkıyı açabiliyorsunuz.

YouTube Music uzantısı varsayılan olarak devre dışı bırakılmış. Yani kullanıcıların aktifleştirmesi gerekecek. Uzantının hem masaüstü hem de mobilde sunulmaya başladığını belirtelim. Ancak her yere gelmesi biraz uzun sürebilir. Şu an Türkiye’de görünmüyor. Geldiğinde buradaki bağlantı üzerinden ulaşıp uzantıyı aktif edebilirsiniz.

YouTube Music uzantısının şimdilik sadece İngilizce dilinde olduğunu belirtelim. Yani ülkemize geldiğinde Türkçe komutlar ile kullanılamayabilir. Şirket, diğer dillere desteğini ne zaman getireceğini açıklamadı.

Gemini uzantılarında hâlihazırda YouTube mevcuttu. Bu şekilde sohbet botu yoluyla videoları keşfetme, analiz etme ve hakkında yanıt alma gibi şeyler yapabiliyordunuz. Ancak YouTube Music’in eklenmesi, günlük hayatımızda sıkça yaptığımız müzik dinleme eylemini hızlıca gerçekleştirebilmemizi sağlayacağı için çok yararlı olacaktır.