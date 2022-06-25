Pixel 7 Pro'nun Özellikleri Hakkında Yeni Sızıntı

Google'ın merakla beklenen Pixel 7 serisi hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Gelin bir Pixel 7 Pro prototipi ile elde edilen bu iddialara hep beraber göz atalım.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikle yeni Pixel 7 serisini ilk kez göstermişti. Ancak merakla beklenen bu yeni telefonlar ile ilgili pek bir bilgi bulunmuyordu.

Cihazların piyasaya sürülmesine daha birkaç ay bulunsa da şimdiden özellikleri ile ilgili sızıntılar ve söylentiler yayılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda bizim de sizlerle paylaştığımız üzere, yeni Pixel telefonların ekran özellikleri ile ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni sızıntıların geldiği görüldü.

Pixel 7 Pro ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı

Pixel 7 Pro’nun prototipine sahip olduğunun belirtildiği bir kişi ‘Google News’ Telegram kanalı ile temasa geçerek telefon ile ilgili az da olsa yeni bilgileri ortaya çıkardı. Bu iddialarda, Tensor 2’nin bir önceki Tensor yonga setine benzer olacağı da belirtildi.

Ayrıca yeni nesil Tensor’un ilkinde olduğu gibi ‘4+2+2’ çekirdek yapısına sahip olacağı aktarıldı. Bu da dört düşük, iki orta, iki de yüksek güçte çekirdeğin olacağını ortaya koydu. Ek olarak yonga setinin Arm Cortex-A55 çekirdeklerini kullanıyor olabileceği de belirtildi. Pixel Pro 7 prototipi, telefonun haptiklerine güç sağlayan Cirrus Logic CS40L26 çipiyle donatılacağını da gösterdi.

Bunun yanı sıra çıkan sızıntılarda, cihazdaki ekran ile ilgili bilgiler de yer aldı. Buna göre telefon, 3120x1440 çözünürlük sunan Samsung’un S6E3HC4 paneli ile birlikte gelecek. Ayrıca Samsung’un panelinin Pixel 7 Pro’yu daha parlak hâle getireceği ve 1.000 nit parlaklığa kadar çıkmasını sağlayacağı da ifade edildi.