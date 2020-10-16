Google, hazırladığı bir blog gönderisinde, Hangouts isimli mesajlaşma hizmetinin fişinin çekileceğini duyurdu. 2021 yılı itibarıyla başlayacak sürecin nasıl şekilleneceği bilinmiyor ancak kullanıcılar, süreç sonunda Google Meet ve Google Chat'i kullanacaklar.

Yakın bir geçmişte sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google'ın G Suite isimli kurumsal hizmetinin ismini değiştirdiğinden bahsetmiştik. Google Workspace olarak isimlendirilen yeni hizmetler topluluğun hayatımıza getireceği yeni bir özellik, Google'ın hazırladığı bir gönderide ortaya çıktı. Şirketin açıklamalarına göre yıllardır hayatımızın içerisinde olan Google Hangouts, 2021 yılında tarihin tozlu raflarına kaldırılacak.

Aslına bakacak olursak olursak Google Hangouts'un kaldırılacağı konusu bir süredir bilinen bir şeydi. Zaten şirket, Google Meet isimli hizmeti ile Hangouts'u gereksiz hale getirmiş olmuştu. Yapılan son açıklamalarsa Google Workspace kullanıcılarının da bu uygulamaya ihtiyaç duymayacaklarının bir göstergesi. Google, Hangouts yerine Google Chat olarak isimlendirilen yeni mesajlaşma hizmetinin kullanılacağını söylüyor.

Google'ın blog gönderisine göre şirket, Google Workspace altyapısında sunulan Google Chat'i, 2021 yılında ana sohbet uygulaması haline getirecek. Ayrıca bu süreçte kullanıcılar, geçiş için bir şey yapmayacaklar. Google mühendisleri, Hangouts uygulamasında yer alan verileri Google Chat'e aktarmaya başlayacak. Ancak şirket, Hangouts'un ne zaman tamamen ortadan kalkacağına dair net bir tarih açıklaması yapmadı. Yani önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceği şu an için bilinmiyor.

Google, yıllar içerisinde birkaç kez mesajlaşma uygulamalarıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Haliyle pek çok kullanıcı, Google'ın hangi sohbet uygulamasını kullanacağını bilemez hale geldi. Görünüşe Google da bu durumun farkında. Şirketin attığı son adımla birlikte bir mesajlaşma uygulaması daha tarih olacak. Bu sayede kullanıcılara, Google Meet ve Google Chat üzerinden hizmet verilmesi sağlanacak.

Bu arada Google Meet ile Google Chat'in arasındaki farkları tam olarak anlayamamış olabilirsiniz. Bu konuya kısaca değinmek gerekirse Google Chat'i, Google Meet'in bir uzantısı olarak düşünmek gerekiyor. Google Meet, tüm kullanıcıları kapsayan bir mesajlaşma servisi olarak karşımıza çıkarken Google Chat ise daha çok iş yerlerinde kullanılacak bir yapıya sahip. Google'ın bu hizmeti, Slack ve Zoom gibi iş yeri odaklı uygulamaların alternatifi olarak karşımıza çıkacak.

Her ne olursa olsun Google Hangouts'un kemik kullanıcı kitlesi olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Oldukça kolay bir kullanım yapısına sahip olan Google Hangouts, bu uygulamayı kişisel ya da çalışma yaşamda kullanan tüketicilerin işlerini kolaylaştırıyordu. Üstelik bu uygulama, Google'ın diğer hizmetleriyle de sıkı sıkıya entegre edilmiş durumdaydı. İşte artık bu hizmet yerine, Google Chat ve Google Meet kullanılacak. Ne diyelim, Windows XP ve Windows 7'nin yokluğuna alıştıran, Messenger'ı hafızalara kazıyan zaman, Google Hangouts'un da yokluğuna bir şekilde alıştıracaktır.