Google Haritalar'a Cüzdanları Koruyacak Bir Özellik Geliyor

Google, Haritalar uygulamasını kullanan sürücüler için sevindirici bir haber geldi. Bundan sonra kullanıcılar, yol tarifi aldıklarında güzergah üzerindeki yol geçiş ücretlerini görüntüleyebilecekler.

Akıllı telefonlara indirebildiğimiz çoğu navigasyon uygulaması, belirlediğimiz güzergahta paralı geçişin olup olmadığını bildiriyor ancak bu geçişlerin ücretlerini göstermiyordu. Kullanıcıları ikinci bir araştırmaya iten bu ihtiyaç doğrultusunda Google, uygulamayı kullanan herkesin işine yarayacak yeni özelliğini duyurdu.

Harita Önizleme Programı'na dahil olan kullanıcılara bir bildirim gönderen şirket, bundan sonra uygulamada yol geçiş ücretlerinin gösterileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre uygulama, kullanıcının belirlediği güzergahtaki toplam geçiş maliyetini göstermekle birlikte, aynı zamanda insanlara alternatif yollar da sunacak.

Google Haritalar, güzergahtaki toplam geçiş maliyetini gösterecek

Google, bu özelliği devreye sokmadan önce az önce bahsettiğimiz programdaki kullanıcılara, bu tür bir özelliğin işe yarayıp yaramayacağına dair bir anket düzenledi. Anketten olumlu yanıt aldıktan sonra yine aynı kişilere yol ücretlerini teker teker göstermesi gerektiğini mi yoksa güzergahtaki toplam maliyeti mi sunması gerektiğini danışan Google, ikinci seçenekte karar kıldı.

Yolların geçiş ücretleri dışında kullanıcılara daha uygun ya da ücretsiz yoldan gidebilmeleri için alternatif yollar sunacak olan Google'ın bu özelliğinden şimdilik sadece Harita Önizleme Programı'nda dahil olan kullanıcılar yararlanabilir. Ancak şirketin yakın bir zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.