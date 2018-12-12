Google Haritalar'ın 'Senin İçin' Özelliği iOS İçin Yayınlandı

Google Haritalar içerisinde bulunan Senin İçin özelliği, iOS için de kullanılabilir hale geldi.

Google, kendine ait olan harita uygulamasına daha öncesinde yalnızca Android kullanıcıları için kullanılabilir şekilde 'Senin İçin' özelliğini eklemişti. Üstelik Google'ın yaptığı açıklamalara göre, bu özellik şimdiden 130'dan fazla ülke için kullanılabilir durumda.

Şimdi ise uygulama için gelen yeni bir güncellemeyle bu özelliği tüm iOS kullanıcılarına da yayınlamış oldu. Her ne kadar henüz iOS kullanıcıları 40 kadar ülke içerisinde bu özelliği kullanabiliyor olsa da, yakın zamanda diğer ülkeler için de kullanılabilir durumda olacağını düşünüyoruz.

Eğer kısaca bu özellikten bahsetmemiz gerekirse; Google Haritalar kullanırken size basit bir yapay zeka ile gezebileceğiniz yerleri gösterip, yemek yiyebileceğiniz yerler gibi önerilerde bulunabiliyor. Uygulama içerisindeki bir puanlama sistemine göre öneriler öne çıkabiliyor ve size en uygun önerileri sunabiliyor. Üstelik uygulamayı kulladıkça yapay zeka ne tür yerlere ne sıklıkla uğradığınızı analiz ederek sizin için kişiselleştirilmiş bir öneri listesinde de bulunabiliyor.

Bunların yanında bir sosyal medyayı andırırcasına "Haftanın En İyileri" sekmesine de sahip uygulama, bulunduğunuz hafta içerisinde en çok tercih edilen yerleri size özel olarak önerebiliyor.

Eğer bu özelliği henüz kullanamıyorsanız, App Store üzerinden Google Haritalar uygulamasını güncellemeyi unutmayın. Bu şekilde yeni özellik sizde de aktifleşmiş olacak.