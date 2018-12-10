Google’ın harita üzerinde tavsiyeler verdiği özelliği “For You”, bugün itibarı ile 40 ülkede iOS, 130’dan fazla ülkede de Android kullanıcıları için kullanıma açılıyor.

Google Haritalar üzerine dükkanlar, restoranlar, eczaneler gibi aklınıza gelebilecek her şey eklenebiliyor. Yeni özellik ise bu dükkanlar ve mekanlardan, sizin beğenilerinize ve tercihlerinize uygun olanları tavsiye ediyor. İlgilendiğiniz ve sık takıldığınız bölgeler hakkında bilgiler de veren bu özellik, yeni açılan mekanlar gibi son haberleri gösteriyor. Bu özellik ile ayrıca, restaurant tavsiyesi de alınabiliyor.

Yemek üzerine yoğunlaşmış olan Sizin İçin özelliği, özellikle uzun yolculuklarda ya da bilinmeyen bir bölgede yapılan gezilerde sık sık sorulan “Ne yesek? Nerede yesek?” sorularına da cevap bulmayı sağlayacak.

Sizin İçin menüsüne, Google Haritalar ekranında en sağ altta bulunan simgeye tıklayarak erişebilirsiniz. Google Haritalar'ın bu özelliği şu anda Android için kullanılabiliyor. iOS içinse 40'tan fazla ülkede kullanıma açıldı fakat şu an için Türkiye'de erişime açılmış değil.