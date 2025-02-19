Google, Gemini yapay zekâ desteğini Google uygulamasından kaldırarak iOS’ta bağımsız bir uygulama olarak sunmaya başladı.

Google, iOS kullanıcıları için sunduğu Gemini yapay zekâ desteğini kaldırdı. Artık Gemini özellikleri Google uygulaması üzerinden değil, bağımsız bir uygulama aracılığıyla kullanılabilecek.

Gemini, artık Google uygulamasında ayrı bir sekme olarak bulunmayacak; tüm özelliklerine erişim ise yalnızca bağımsız bir uygulama üzerinden mümkün olacak. Google, kullanıcılara gönderdiği e-postada bu değişikliğin, iOS'ta daha gelişmiş bir Gemini deneyimi sunmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. İşte detaylar!

Kullanıcıları ne bekliyor?

Gemini, geçtiğimiz yıl iOS kullanıcılarına Google uygulaması üzerinden sunulmuş ve uzun süre bu şekilde kullanılmıştı. Ancak artık modeli tam kapasiteyle deneyimlemek isteyenlerin bağımsız bir uygulama indirmesi gerekecek. Kullanıcılara iletilen e-postada da Gemini'ın artık bağımsız bir uygulama olarak App Store'dan indirilebileceği vurgulandı. Google, geçen yıl Gemini uygulamasını kullanıma sunduğu için, yapay zekâ özelliklerini farklı uygulamalarda sürdürmek yerine tek bir platformda toplamayı tercih etti.

Yeni Gemini uygulaması, Google Arama, YouTube, Haritalar ve Gmail gibi popüler Google hizmetleriyle entegre çalışıyor. Kullanıcılara yapay zekâ destekli içerik özetleri sunuyor, görseller oluşturabiliyor ve fikir üretme süreçlerine yardımcı oluyor. Ayrıca seyahat planlama, konular üzerine derinlemesine araştırma yapma ve etkileşimli görsellerle öğrenme gibi işlevler de sunuyor.

Google, geçen yıl Gemini’yi iOS ekosistemine entegre ettiğinde modelin temel özellikleri Google uygulaması içinde sunulmuş ve bu haliyle dikkat çekmişti. Ancak artık Imagen 3 gibi gelişmiş yetenekleri destekleyen model, tüm fonksiyonlarını tek bir bağımsız uygulamada bir araya getiriyor.

Yeni uygulama ile kullanıcılara gelişmiş görsel üretim araçları sunulurken, Gemini Live için çoklu dil desteği de sağlanmış durumda. Son güncelleme sürümü 1.2025.0570102 olarak belirlenen uygulama, Google Maps ve YouTube gibi popüler servislerle entegrasyon sağlayan Gemini eklentilerini de destekliyor.

Google uygulaması üzerinden Gemini’yı kullanmaya çalışan kullanıcılar, artık “Gemini’nin kendi uygulaması var” uyarısıyla karşılaşacak. Şirketin önümüzdeki dönemde Google uygulamasındaki Gemini ile ilgili tüm referansları kaldırması bekleniyor. Öte yandan iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde Gemini, Action Button ve çeşitli kısayollar aracılığıyla kullanılmaya devam edecek.