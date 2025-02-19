Google'ın Gemini'a OpenAI'ın Sora'sına rakip olabilecek bir video oluşturma özelliği getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Google’ın yapay zekâ alanındaki en önemli parçalarından biri olan Gemini modeli, birçok yeteneğe sahip bir modeldi. Öyle ki istediğiniz soruları cevaplamadan sesli sohbete ve görsel oluşturmaya kadar birçok farklı işlevi yerine getirebiliyordu. Son zamanlarda gelen yeni dil modelleriyle de bu konularda iyice gelişmiş bir hâl almıştı.

Şimdi ise Gemini’a sizi çok heyecanlandıracak bir özellik geleceği ortaya çıktı. Bu özellik Android Authority tarafından keşfedilen kodlarda görüldü.

Metinden video oluşturma özelliği de gelebilir

Bu özellik, bir video oluşturma aracı. Google’ın uygulamasının 16.6.23 kodlu versiyonunda derinlemesine bir inceleme yapıldıktan sonra bu tarz bir özelliğin geleceğine dair ipuçlarına ulaşılmış. Kodlarda, “videogen” terimi ile Gemini’ın kod adı olan “robin” terimi bir arada yer alıyormuş. Videogen, video üretiminin kısaltması.

Video oluşturma modellerinin son zamanlarda iyice popülerleştiğini ve yapay zekânın yeni büyük atılımı olduğunu söyleyebiliriz. Artık modeller, sadece kelimeler yoluyla gerçek gibi görünen fotorealistik videolar oluşturabiliyorlar. OpenAI’ın Sora modeli bunun en iyi örneklerinden. Ancak görünüşe göre Google, Gemini’da ona da rakip olacak.

Gemini’ın yeni özelliği hakkında bildiklerimiz maalesef şimdilik bu kadar. Ne zaman geleceğini, nasıl kullanılacağını ve diğer detaylarını henüz bilmiyoruz. Daha fazla bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.