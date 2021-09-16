Google Kablosuz Olarak 9 Bin GTA 5 Büyüklüğünde Veri Aktardı

Google, Project Loon için geliştirdiği teknolojilerden biri olan FSOC'yi Kongo Cumhuriyeti'nde test etti. Başında bir Türk mühendisin bulunduğu ve Project Taara ismiyle test edilen teknoloji, kilometrelerce uzaktaki cihazların birbirine yüksek hızla veri aktarmasını sağlıyor. Kablosuz sistem, 5 kilometrede 700 TB veri aktarımı yaptı bile...

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, bir süre önce Project Loon isimli bir girişim üzerinde çalışıyordu. Bu girişim, helyum balonları ile geniş bant internet bağlantısı sunulmasını sağlamayı amaçlıyordu. Ancak şirket, projeden istediği verimi alamadı. Hal böyle olunca da Project Loon, 2021'in başında iptal edildi. Şimdi sizlere, Project Loon için geliştirilen bir lazer teknolojisinin neler yapabildiğinden bahsedeceğiz. Üstelik bu teknolojinin başında bir Türk bulunuyor.

Alphabet, stratosferik balonları birbirlerine bağlayabilmek için Serbest Uzay Optik İletişimi (FSOC) isimli bir teknoloji geliştirmişti. Bu teknoloji, 20 Gbps civarı geniş bant oluşturan ve veri aktarımı sağlayan kablosuz bir yapıydı. Kablosuz olsa da fiber optik kablolar gibi performans veren bu teknoloji, belirli bir mesafe arasında birbirine bakan cihazların çok yüksek hızda veri aktarmasını sağlıyordu. Teknolojinin umut verici olması üzerine Project Taara'yı başlatan şirket, bu teknolojinin test aşamasında 5 kilometrelik mesafede tam 700 TB'lik veriyi aktarmayı başardı. Bu da söz konusu proje ile tek bir kopyası 80 GB olan GTA 5'ten yaklaşık 9 bin kopya transfer edildiği anlamına geliyor.

Kilometrelerce uzaktaki iki cihaz, birbirine bakarak veri aktarımı sağlıyor

Alphabet'in Project Loon için geliştirdiği teknoloji, son olarak Kongo Cumhuriyeti'nde test edildi. Arasında 5 kilometre mesafe olan iki noktada birbirini görecek şekilde yerleştirilen cihazlar, test edildiği 20 gün boyunca yüzde 99,9 oranında kullanılabilirlik sundu. Projenin başındaki isim olan Barış Erkmen, bu süreçte tam 700 TB'lik veri aktarımının sağlandığını ve herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtiyor. Yani hava koşulları, optik olarak veri aktarımını herhangi bir şekilde etkilememiş.

Project Taara'da veri aktarımını sağlayan cihazlar, 5 derecelik hareket kabiliyetine sahipler. Ekip tarafından yapılan açıklamalara göre bu kabiliyet, cihazlardaki aynaları otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca ekibe göre bu sistem, 10 kilometre uzaktaki 5 santimetre çaplı bir hedefi tutturabilecek kadar hassas. Teknolojinin faydalarından bir tanesi ise uzaktan kontrol edilebiliyor oluşu. Yani ekip, veri aktarımının kesilmesi durumunda ofisinden çıkmadan, sorunların giderilmesini sağlayabiliyor. Project Taara'nın son tüketiciyi en çok ilgilendiren meselesi ise teknolojinin fiber optik kablo gibi çalıştığının anlaşılamıyor oluşu. Yani bu teknoloji sayesinde kablolar hayatımızdan çıkarken, biz bu değişimi hiçbir şekilde fark etmeden yüksek hızlı geniş bant internet deneyimi yaşama imkanı yakalayacağız.