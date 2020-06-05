Google Kamera için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan güncelleme, video odaklı iki ayrı özellik getiriyor. Google Kamera 7.4’le artık hızlı ayarlardan video çözünürlüğü değiştirilebiliyor ve video kaydı yaparken 8x zoom yapılabiliyor.

Google, stok Android arayüzü kullanan Pixel akıllı telefonları için geliştirdiği dahili kamera uygulaması Google Kamera'yı güncelledi. Güncelleme, video çekimlerine odaklanan iki yeni özellik sunarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor.

Şu ana kadar Google Kamera'da video çözünürlüğü değiştirmek için karmaşık bir ayarlar menüsüne girilmesi gerekiyordu. Google Kamera 7.4’le birlikte ise bu durum değişti.

Google Kamera 7.4’le video çözünürlüğü artık hızlı ayarlar menüsünden kolayca değiştirilebiliyor. Hızlı ayarlarda yer alan çözünürlük seçeneği farklı video çözünürlükleri arasında değişiklik yapmaya izin veriyor. Çözünürlük seçeneklerinden 1080p seçildiğinde 30fps ve 60fps seçenekleri arasında seçim yapılabiliyor. 4K çözünürlükte ise kare hızı ayarı bulunmuyor.

Google Kamera 7.4’le gelen bir diğer özellik de video kaydederken 8 kata kadar yakınlaştırma yapabilme özelliği. Elbette ki bu özelliğin sunduğu görüntü kalitesi, cihazın kamera kalitesiyle pararlel bir şekilde değişiyor.

Google Kamera’nın yeni güncellemesinin kodlarında yapılan incelemelerde Google Pixel 4a ve Pixel 5’e dair referanslar bulundu. Buradan yola çıkarak Google'ın uygulamayı yeni modelleri için optimize etmeye başladığını söyleyebiliriz.