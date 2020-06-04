Google Benim İşletmem portalına, hem işletme sahipleri hem de müşteriler için yararlı olacak bir özellik geldi. Yeni özellik, işletmecilere ilave çalışma saatleri ekleme fırsatı sunuyor. Yeni özelliğin restoranlar türündeki işletmeler için kullanılabilir olacağı söyleniyor.

Google'ın Benim İşletmem uygulaması, yeni bir özelliği bünyesine katarak hem işletme sahiplerinin hem de müşterilerin deneyimini iyileştirmek istiyor. Yeni özellikle birlikte gelen 'yeni tipteki işletme saatleri' Google Haritalar'da ve diğer ürünlerde görünerek işletme hakkında farklı bilgiler sergilenmesini sağlayacak. Bu özellikten önce Benim İşletmem kullanıcıları, Google Haritalar'da tatil gibi istisnalar haricinde kendi standart çalışma saatlerini göstermek amacıyla bu verileri giriyorlardı.

Google Benim İşletmem, işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin daha esnek bir yaklaşım geliştiriyor. Benim İşletmem kullanıcıları, uygulamayı kullandıkları zaman 'More hours (Daha fazla saat)' seçeneğiyle karşılaşıyorlar. Bu bölüm sayesinde işletmeciler, işletmelerine uygulanabilir değişik tiplerde saat seçeneklerini kullanabiliyor. Bu değişik tipteki saatler, işletmeden işletmeye büyük farklılıklar gösterse de bunlar arasında teslimat, arabaya servis, yaşlı saatleri, paket servisi gibi seçenekler bulunuyor.

Yalnızca bazı işletmeler için geçerli olacak:

Google'ın açıklamasına göre bu yeni tipteki saatler, işletmelerin normal saatleri haricinde işletme sahipleri tarafından belirlenebilecek. Bununla birlikte özelliğin seçilmiş türdeki işletmeler, örneğin restoranlar için kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor. Saatler, günlük olarak ayarlanabiliyor. 'Daha fazla saat' özelliği, işletme normal saatleri seçmeden önce kullanılabilir hâle gelmiyor. Bu saatler, seçildiği haftanın günlerini gösterecek ve müşterilere Google Haritalar ve Arama kısımlarında sergilenecek.

Yeni özelliğin, koronavirüs salgınının işletmeler üzerinde etkisinden esinlenerek tasarlandığı açıkça görülüyor ancak her şeye rağmen bir işletmenin özel promosyonlarını ya da hizmetlerini Google Haritalar üzerinde görebilmesi hayli kullanışlı.

Google, daha önce de Benim İşletmem'e yeni bir özellik ekleyerek işletmelere arama motorundaki kendi profillerini güncelleyip kendilerini 'Geçici olarak kapalı' şeklinde işaretleyebilmelerini sağlamıştı. Benim İşletmem kullanıcıları için talimat yayınlayan Google, COVID-19 salgını boyunca işletmelere durumlarını güncelleme fırsatı sunmuştu.