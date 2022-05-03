Google’dan Katlanabilir Akıllı Telefon Geliyor

Google'ın katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor olsa da ilk somut bilgiler yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Ross Young tarafından yapılan açıklamalara göre "Pixel Fold" olarak isimlendirilecek akıllı telefon, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki trendlerinden katlanabilir ekranlı modeller arasındaki rekabet artıyor. Samsung, Huawei ve Oppo gibi markalar, katlanabilir ekranlı telefonlarını çoktan piyasaya sürdüler. Şimdiyse bunlara bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor. İddialara göre ABD merkezli teknoloji devi Google, önümüzdeki dönemlerde katlanabilir ekranlı bir telefonla karşımıza çıkacak. Bu telefonun "Pixel Fold" olarak isimlendirileceği belirtiliyor.

Ekran üretim sektöründe 25 yıl gibi ciddi bir tecrübeye sahip olan Ross Young, Kasım 2021'de Google'ın uzunca bir süre katlanabilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığını ancak projenin rafa kalktığını açıklamıştı. Şimdi bir kez daha açıklama yapan Young, Google'ın katlanabilir ekranlı telefonunun geri döndüğünü duyurdu. Üstelik bu kez, bu akıllı telefonla ilgili biraz daha fazla bilgi sahibiyiz.

Google Pixel Fold, rakiplerinden küçük olacak

Ross Young tarafından yapılan açıklamaya göre Google'ın katlanabilir ekranlı telefonu, 5.8 inç büyüklüğünde olacak. Bu da Google Pixel Fold'un rakiplerinden küçük olacağı anlamına geliyor. Young'a göre Samsung'un yakın bir gelecekte piyasaya süreceği Galaxy Z Fold 4, 6,19 inç büyüklüğündeki bir ekranla gelecek. Peki bu akıllı telefon ne zaman piyasaya sürülecek?

Sektördeki güvenilir isimlerden bir tanesi olan Young, Google Pixel Fold'un 2022'nin son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Ocak 2022'de ortaya atılan bazı iddialara göre Google Pixel Fold, 1.400 dolar karşılığında piyasaya sürülecek. Aslında bu da önemli bir detay çünkü Galaxy Z Fold 3'ün 1.800 dolarlık fiyat etiketini göz önünde bulunduracak olursak; Google Pixel Fold'un piyasa şartlarına göre uygun fiyatlı olacağını ifade edebiliriz.